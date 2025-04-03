В Киеве разоблачили двух сотрудников банка, которые сняли со счета умершего клиента почти $65000

Правоохранители Киева сообщили о подозрении уже бывшим сотрудникам одного из банков.

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении бывшим должностным лицам киевского филиала «Ощадбанка» в завладении деньгами умершего вкладчика банка.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в 2023 году сотрудник банка изменил финансовый номер клиента, умершего в 2020 году, на другой. Сделано это было якобы самим владельцем счета, прошедшим верификацию. Впоследствии на имя этого клиента сотрудники финансового учреждения оформили банковскую карту, с которой в течение 2023–2024 годов неоднократно переводились деньги.

«Таким образом завладели почти 65 тыс. долларов США.

Банк компенсировал родственникам владельца счета украденные деньги, уволил этих сотрудников и обратился в правоохранительные органы», — заявили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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