У Київзеленбуді пояснили, чому їхні працівники поливають клумби в дощ

В інтернеті «завірусився» ролик, щодо поливу рослин під час дощу комунальними працівниками.

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В інтернеті «завірусився» ролик, щодо поливу рослин під час дощу комунальними працівниками у Києві. При цьому дощ не вщухав у Києві не одну добу, а 1 квітня у місті зафіксували рекордну кількість опадів. Як вказали Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, за добу випало 43% місячної норми опадів.

У Київзеленбуді заявили, що комунальники здійснюють комплекс заходів з підживлення, а дощова погода – ідеальний час для застосування деяких видів добрив, які потрібно вносити у вологу землю.

«Тому, якщо під час або після дощу у парках, скверах, на транспортних розв’язках працюють машини для поливу – це означає, що у бочках знаходиться спеціальні добрива, якими підживлюють зелені насадження», - прокоментували там.

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