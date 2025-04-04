Может ли работодатель отказаться предоставлять справку о работе и зарплате — ответ Гоструда

Работодатель во время военного положения не может отказаться предоставить работнику справку о работе и заработной плате.

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Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, может ли работодатель во время военного положения отказаться предоставлять справку о работе и заработной плате.

Так, работодатель обязан выдать работнику по его требованию справку о его работе на предприятии с указанием специальности, квалификации, должности, времени работы и размера заработной платы согласно ст. 49 Кодекса законов о труде Украины.

Эта норма также действует и в период военного положения.

Следовательно, работодатель не может отказаться предоставить работнику справку о работе и зарплате.

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