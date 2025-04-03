Во Франции судят мужчину, который ловил и удерживал в неволе ежей для видео в TikTok

Во Франции начался суд над мужчиной, который поймал более 250 ежей для видео в соцсетях.

Фото: AFP

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Во Франции стартовал судебный процесс над 24-летним мужчиной, который на протяжении нескольких лет ловил и удерживал ежей, чтобы создавать контент для социальных сетей, в частности TikTok. Его действия привели к тому, что более 250 животных попали в неволю.

Как сообщает France Info, слушания дела начались 2 апреля в городе Либурн, возле Бордо. Обвиняемый систематически использовал своих собак для поиска ежей, которых после ловли помещал в клетки и снимал видео для своей популярной страницы в TikTok. Он признал, что с 2020 по 2024 год поймал более 250 ежей, а его рекордом стала поимка 32 животных за два часа.

Мужчина утверждает, что после съемок он отпускал ежей обратно в природу. Однако расследование началось, когда сотрудники Офиса защиты биоразнообразия обратили внимание на его публикации.

Прокуратура требует наказания в виде 210 часов общественных работ и штрафа в 300 евро. В то же время зоозащитные организации призывают к значительно большим штрафам, чтобы этот случай стал уроком для других.

Стоит отметить, что ежи во Франции являются защищенным видом. За последние 10 лет их популяция сократилась на 16-33% из-за использования пестицидов, уменьшения количества насекомых, а также из-за ДТП.

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