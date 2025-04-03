Пользователей Электронного суда предупредили о возможных сбоях в работе системы 5 апреля

5 апреля может быть недоступен электронный кабинет Электронного суда.

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Государственное предприятие «Информационные судебные системы» предупредило пользователей Электронного суда, что 5 апреля электронный кабинет может быть недоступен. Об этом сообщили в пресс-службе ГП ИСС.

Отмечается, что перебои в работе системы возможны в связи с плановыми техническими работами.

Ранее сообщалось, что отныне все электронные ходатайства, поданные НАБУ через иКейс, автоматически доступны подозреваемым и адвокатам в кабинете Электронного суда.

Добавим, новое Положение об автоматизированной системе документооборота суда вступило в силу.

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