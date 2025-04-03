Как получить статус УБД членам добровольческих формирований территориальной общины — список документов

18:00, 3 апреля 2025
Украинские добровольцы из территориальных общин могут получить право на статус участника боевых действий.
Члены добровольческих формирований территориальной общины, выполнявшие боевые задачи в районах ведения боевых действий, могут получить статус участника боевых действий.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как членам ДФТГ получить статус УБД.
Куда обращаться:
- к командиру ДФТГ;
- если ДФТГ расформировано — к командиру воинской части Сил ТРО ВСУ;
- в Комиссию по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий в воинской части (А1155, А5725, А5833, А5509, А5617), которой подчиняется ДФТГ.
Необходимые документы:
- заявление (по форме из приложения 8 к Постановлению КМУ № 413 от 20.08.2014);
- справка об участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ (по форме из приложения 7 к Постановлению КМУ № 413 от 20.08.2014).
Кто и сколько рассматривает документы:
- воинская часть, которой подчиняется ДФТГ. Уполномоченное лицо вносит данные в Единый государственный реестр ветеранов войны в режиме реального времени;
- комиссия по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий принимает решение в течение месяца.
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