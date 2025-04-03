Как получить статус УБД членам добровольческих формирований территориальной общины — список документов

Украинские добровольцы из территориальных общин могут получить право на статус участника боевых действий.

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Члены добровольческих формирований территориальной общины, выполнявшие боевые задачи в районах ведения боевых действий, могут получить статус участника боевых действий.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как членам ДФТГ получить статус УБД.

Куда обращаться:

к командиру ДФТГ;

если ДФТГ расформировано — к командиру воинской части Сил ТРО ВСУ;

в Комиссию по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий в воинской части (А1155, А5725, А5833, А5509, А5617), которой подчиняется ДФТГ.

Необходимые документы:

заявление (по форме из приложения 8 к Постановлению КМУ № 413 от 20.08.2014);

справка об участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ (по форме из приложения 7 к Постановлению КМУ № 413 от 20.08.2014).

Кто и сколько рассматривает документы:

воинская часть, которой подчиняется ДФТГ. Уполномоченное лицо вносит данные в Единый государственный реестр ветеранов войны в режиме реального времени;

комиссия по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий принимает решение в течение месяца.

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