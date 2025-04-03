Марко Рубио прокомментировал слухи о возможных намерениях выхода США из НАТО

Госсекретарь США перед заседанием глав МИД стран НАТО заявил, что Соединенные Штаты Америки являются частью Альянса.

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Соединенные Штаты Америки являются частью НАТО. Об этом в Брюсселе во время совместного заявления с генеральным секретарем Альянса заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Соединенные Штаты — это НАТО, они так же активны в НАТО, как всегда. Президент Соединенных Штатов дал это очень ясно понять — он поддерживает НАТО, и мы останемся в НАТО», — заявил государственный секретарь США, которого цитирует Укринформ.

Тем не менее, для успешного существования НАТО Марко Рубио ожидает изменений со стороны других членов Альянса, в частности увеличения их военных бюджетов.

«Нам нужно, чтобы НАТО становилось более жизнеспособным. Единственный способ, чтобы Альянс стал сильнее и более жизнеспособным — через усиление (оборонных) возможностей... Мы приоритизируем оборону и рассчитываем на то же самое», — объяснил он.

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