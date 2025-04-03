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В Нидерландах суд тестирует ИИ как помощника при написании приговоров по уголовным делам

18:36, 3 апреля 2025
При этом ИИ не участвовал в процессе принятия решений.
В Нидерландах суд тестирует ИИ как помощника при написании приговоров по уголовным делам
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В Нидерландах Окружной суд Роттердама провел эксперимент по использованию искусственного интеллекта для помощи в составлении мотивационной части приговора по уголовному делу. ИИ использовался исключительно как инструмент для написания этой части, которая объясняет основания решения суда о наказании, передает de Rechtspraak.

В рамках этого эксперимента судья и секретари суда использовали ИИ для генерации начального проекта мотивационной части приговора. Этот раздел приговора содержит объяснение того, почему было выбрано конкретное наказание для подсудимого. Он играет ключевую роль в разъяснении судебного решения для подсудимого, прокурора, потерпевшего и общества в целом.

После вынесения приговора все стороны были незамедлительно проинформированы об использовании ИИ в процессе подготовки текста. Затем суд опубликовал официальное заявление об эксперименте.

Предложения, сгенерированные ИИ для мотивационной части, основывались на общих данных дела и были тщательно проверены судьями и секретарем суда. Судьи следовали стандартным процедурам: секретарь готовил черновик, который затем коллективно редактировался судьями для финализации мотивации приговора.

Отмечается, что ИИ не участвовал в принятии решений, подготовке самого приговора или в оценке обстоятельств дела.

Судьи и секретарь суда сообщили о положительных результатах сотрудничества с ИИ. Инструмент помог ускорить процесс составления текста и обеспечил более структурированный и упорядоченный подход к формированию мотивационной части.

Несмотря на положительные итоги, судьи и секретарь выразили обеспокоенность по поводу будущего использования публичных ИИ-инструментов в судебной системе. Они отметили, что ограниченность ввода информации в публичные ИИ снижает их эффективность. Также существует риск преждевременного раскрытия слишком большого объема информации о деле публичной ИИ-сети, что может привести к потенциальным этическим и юридическим проблемам.

Для решения этих проблем судьи и секретарь предложили создать внутреннюю, защищенную ИИ-систему, специально разработанную для нужд судебной власти. Такая система использовала бы только конфиденциальные данные, что позволило бы вводить более релевантную и специфическую информацию по делам.

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