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У США жінка пригостила чоловіка коктейлем з антифризом — вона отримала довічне ув’язнення за отруєння

18:58, 3 квітня 2025
Чоловік помер від отруєння етиленгліколем — хімічною речовиною, яка міститься в антифризах і гальмівній рідині.
У США жінка пригостила чоловіка коктейлем з антифризом — вона отримала довічне ув’язнення за отруєння
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У американському штаті Джорджія жінку засудили до довічного ув’язнення за отруєння чоловіка антифризом. Про це повідомляє People.

Торрі Федрік визнали винною у вбивстві її чоловіка — Філа Федріка — після дворічного розслідування його смерті у вересні 2021 року.

Суд встановив, що Філ помер від отруєння етиленгліколем — хімічною речовиною, яка міститься в антифризах і гальмівній рідині.

Медперсонал лікарні запідозрив отруєння ще під час госпіталізації чоловіка. Він помер через тиждень після надходження до лікарні. Розтин підтвердив наявність токсичних речовин, характерних для антифризу.

Вказується, що Торрі винною у навмисному вбивстві з обтяжуючими обставинами та вчиненні тяжкого нападу.

У ході судового процесу діти подружжя — Філ-молодший та Філ’незія — частково відмовились від показів, які, за словами прокуратури, вони давали поліції під час розслідування.

Захист наполягав, що Філ міг вчинити самогубство. Діти заявили, що не бачили, як батько вживав підозрілий коктейль, хоча раніше один із них начебто повідомляв слідчим про це.

Під час допиту Філ-молодший зазначив, що сказав слідчим те, що, на його думку, вони хотіли почути — цю версію прокуратура поставила під сумнів.

Адвокати також заявили, що слідство не змогло знайти ані сам антифриз, ані той напій, яким, за версією обвинувачення, Торрі отруїла чоловіка.

Згідно з повідомленням, хоча жінку засудили до довічного ув’язнення, вона матиме право на умовно-дострокове звільнення.

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суд США отруєння

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