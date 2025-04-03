Во Львове мужчина категорически отказался от мобилизации по религиозным убеждениям — что решил суд

Рботники ТЦК предлагали ему службу не связанную с ношением оружия, но он отклонил и такое предложение.

Фото: risu.ua

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Во Львове суд наказал военнообязанного, который категорически отказался от мобилизации по религиозным убеждениям. Приговор по делу №462/9132/24 вынес Железнодорожный районный суд города Львова.

В материалах дела указано, что львовянин при обновлении своих военно-учетных данных прошел ВЛК и был признан годным к военной службе.

В июне 2024 года мужчина должен был явиться в сборный пункт для отправки в воинскую часть.

Однако он уклонился от мобилизации и отказался получить повестку на отправку, о чем сотрудники ТЦК составили соответствующий акт.

В суде обвиняемый свою вину не признал.

Мужчина объяснил, что отказался от повестки, поскольку не хотел быть призванным на военную службу по религиозным убеждениям.

Он заявил, что является крещеным служителем Религиозного объединения Свидетелей Иеговы в Украине и военная служба для него неприемлема.

Военнообязанный подтвердил, что сотрудники ТЦК предлагали ему несвязанную с ношением оружия службу, в частности работу с документами и на кухне. Однако он отклонил и эти предложения, заявив, что его религиозные убеждения несовместимы с любой военной службой и ношением военной формы.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

На приговор может быть подана апелляция в Львовский апелляционный суд в течение 30 дней с момента оглашения.

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