Передал имущество ребенку – освободился от алиментов: как заключить такой договор

Алиментные выплаты можно прекратить, оформив нотариальный договор о передаче в собственность ребенка, или потому родителям, с кем он проживает, недвижимость.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если один из родителей выплачивает алименты — можно договориться о прекращении таких выплат. Для этого плательщик должен передать в собственность ребенка или тому из родителей, с кем он проживает, недвижимость. Это может быть земельный участок, квартира, жилой дом и т.п. Об этом напомнили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Как заключить договор:

обратитесь в орган опеки и попечительства;

предоставьте документы на имущество и удостоверяющие личность (паспорт гражданина Украины, идентификационный код);

получите разрешение;

обратитесь к нотариусу для заключения договора.

Если ребенку исполнилось 14 лет, он участвует в заключении договора.

Что дальше:

После заключения договора тот из родителей, с кем проживает ребенок, обязуется самостоятельно его содержать.

Имущество может принадлежать ребенку либо ребенку и тому из родителей, с кем он проживает (в общей долевой собственности).

Можно ли продать такое имущество:

Да, но до наступления совершеннолетия ребенка — только с разрешения органа опеки и попечительства.

Если ребенку исполнилось 18 лет, он может самостоятельно распоряжаться имуществом на основании права собственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.