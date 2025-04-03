Передал имущество ребенку – освободился от алиментов: как заключить такой договор

Если один из родителей выплачивает алименты — можно договориться о прекращении таких выплат. Для этого плательщик должен передать в собственность ребенка или тому из родителей, с кем он проживает, недвижимость. Это может быть земельный участок, квартира, жилой дом и т.п. Об этом напомнили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.
Как заключить договор:
Если ребенку исполнилось 14 лет, он участвует в заключении договора.
Что дальше:
После заключения договора тот из родителей, с кем проживает ребенок, обязуется самостоятельно его содержать.
Имущество может принадлежать ребенку либо ребенку и тому из родителей, с кем он проживает (в общей долевой собственности).
Можно ли продать такое имущество:
Да, но до наступления совершеннолетия ребенка — только с разрешения органа опеки и попечительства.
Если ребенку исполнилось 18 лет, он может самостоятельно распоряжаться имуществом на основании права собственности.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.