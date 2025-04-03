Исполнение судебных решений не будет зависеть от наличия других запретов или очередности поданных заявлений – Минюст инициирует законодательные изменения

Регистрационные действия на основании судебных решений будут проводиться как по обращению заявителя, так и автоматически через электронную систему.

Фото: zmina.info

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Министерство юстиции сообщило о разработанных предложениях по законодательному регулированию в сферах государственной регистрации с целью обеспечения публично-правового интереса.

Соответствующие предложения изложены в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты публичного порядка в сферах государственной регистрации». Они касаются положений законов «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» и «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений».

Среди основных изменений, как сообщили в Минюсте, следующие.

Автоматизация регистрационных процедур. Регистрационные действия на основании судебных решений будут проводиться как по обращению заявителя, так и автоматически через электронную систему. Для обращения заявителя с судебным решением достаточно будет указать номер производства, после чего государственный регистратор самостоятельно получит судебное решение без дополнительных запросов.

Упрощение процессов исполнения судебных решений. Их исполнение не будет зависеть от наличия других запретов или очередности поданных заявлений. Государственная регистрация публичных обременений будет осуществляться вне очереди.

Устранение задержек в рассмотрении заявлений. Если регистрационное действие не выполнено в течение 30 дней после подачи заявления, оно автоматически будет считаться отклоненным, что позволит избежать накопления просроченных заявлений и злоупотреблений.

Гибкость в кризисных ситуациях. Кабинет Министров Украины получит полномочия вводить временные порядки проведения регистрационных действий в случае отсутствия доступа к реестрам из-за чрезвычайных обстоятельств.

По словам первого заместителя министра юстиции Николая Кучерявенко, предложенные изменения будут способствовать эффективному исполнению судебных решений, уменьшению бюрократических препятствий и повышению прозрачности регистрационных процедур.

Автор: Наталя Мамченко

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