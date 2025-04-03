Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Исполнение судебных решений не будет зависеть от наличия других запретов или очередности поданных заявлений – Минюст инициирует законодательные изменения

14:47, 3 апреля 2025
Регистрационные действия на основании судебных решений будут проводиться как по обращению заявителя, так и автоматически через электронную систему.
Исполнение судебных решений не будет зависеть от наличия других запретов или очередности поданных заявлений – Минюст инициирует законодательные изменения
Фото: zmina.info
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции сообщило о разработанных предложениях по законодательному регулированию в сферах государственной регистрации с целью обеспечения публично-правового интереса.

Соответствующие предложения изложены в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты публичного порядка в сферах государственной регистрации». Они касаются положений законов «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» и «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений».

Среди основных изменений, как сообщили в Минюсте, следующие.

Автоматизация регистрационных процедур. Регистрационные действия на основании судебных решений будут проводиться как по обращению заявителя, так и автоматически через электронную систему. Для обращения заявителя с судебным решением достаточно будет указать номер производства, после чего государственный регистратор самостоятельно получит судебное решение без дополнительных запросов.

Упрощение процессов исполнения судебных решений. Их исполнение не будет зависеть от наличия других запретов или очередности поданных заявлений. Государственная регистрация публичных обременений будет осуществляться вне очереди.

Устранение задержек в рассмотрении заявлений. Если регистрационное действие не выполнено в течение 30 дней после подачи заявления, оно автоматически будет считаться отклоненным, что позволит избежать накопления просроченных заявлений и злоупотреблений.

Гибкость в кризисных ситуациях. Кабинет Министров Украины получит полномочия вводить временные порядки проведения регистрационных действий в случае отсутствия доступа к реестрам из-за чрезвычайных обстоятельств.

По словам первого заместителя министра юстиции Николая Кучерявенко, предложенные изменения будут способствовать эффективному исполнению судебных решений, уменьшению бюрократических препятствий и повышению прозрачности регистрационных процедур.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

решение суда Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Женщина нашла на остановке банковскую карту и оставила ее себе — Верховный Суд указал, что такие действия образуют состав преступления

Платежная карта является разновидностью официальных документов, поэтому оставление себе найденной банковской карты на имя потерпевшей является присвоением официального документа.

В Украине существенно уменьшилось количество оправдательных приговоров – отчет Верховного Суда

В 2024 году количество оправдательных приговоров, которые были оставлены судами всех инстанций «в силе», сократилось почти на 21%.

Депутаты предлагают изменения в Уголовный кодекс относительно боевого иммунитета

Народные депутаты считают упущением то, что в настоящее время не определено, что преступлением «не являются деяния, приведшие к потерям личного состава».

Евросоюз планирует упростить закон GDPR о конфиденциальности персональных данных, поскольку он мешает бизнесу

Пересмотр закона GDPR — следующий в списке «крестового похода» ЕС против избыточного регулирования — Politico.

Исполнение судебных решений не будет зависеть от наличия других запретов или очередности поданных заявлений – Минюст инициирует законодательные изменения

Регистрационные действия на основании судебных решений будут проводиться как по обращению заявителя, так и автоматически через электронную систему.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду