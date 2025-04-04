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У Києві чоловік задушив власну дружину — йому загрожує до 15 років за ґратами

08:25, 4 квітня 2025
59-річний киянин у квартирі задушив свою 57-річну дружину.
У Києві чоловік задушив власну дружину — йому загрожує до 15 років за ґратами
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У Києві чоловік задушив власну дружину. За вчинене вбивство йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі. Про це повідомляє столична поліція.

Вказується, що зранку 3 квітня до правоохоронців надійшло повідомлення про вбивство в одній з багатоповерхівок Дарницького району. На місце події негайно виїхали екіпаж патрульної поліції, слідчо-оперативна група районного управління поліції, експерти-криміналісти та судово-медичний експерт.

У квартирі, на підлозі однієї з кімнат, правоохоронці виявили тіло 57-річної жінки зі слідами насильницької смерті.

Попередньо встановлено, що жінку задушив її 59-річний чоловік, який також знаходився у помешканні.

Поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

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вбивство Київ

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