Избран председатель Арбузинского райсуда Николаевской области

Председателем суда избрана Ирина Догарева.

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В четверг, 3 апреля, в Арбузинском районном суде Николаевской области состоялось общее собрание судей по избранию на административную должность председателя суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, путем тайного голосования на должность председателя Арбузинского районного суда Николаевской области с 4 апреля 2025 года сроком на три года избрана Догарева Ирина Олеговна.

В соответствии с частью третьей статьи 20 Закона Украины «О судебном устройстве и статусе судей» председатель местного суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

Напомним, избрали главу Светловодского горрайонного суда Кировоградской области.

Кроме того, избраны председатели Ивано-Франковского апелляционного суда и Млиновского районного суда Ровенской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.