У Португалії масштабні обшуки через корупцію в IT-контрактах на 17 млн євро

Поліція Португалії провела 75 обшуків у справі про корупцію в IT-секторі.

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Португальська поліція 3 квітня провела 75 обшуків у державних установах, приватних компаніях і бухгалтерських фірмах у Лісабоні, Порту та Бразі. Справу розслідують у зв’язку з можливими корупційними схемами під час укладання контрактів на IT-послуги. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву правоохоронців.

Розслідування стосується контрактів на надання інформаційно-технологічних послуг у 2017–2025 роках між кількома державними структурами та приватною компанією. У поліції повідомили, що перевіряють можливі факти активної та пасивної корупції, шахрайства, підробки документів, зловживання впливом та інших правопорушень.

Банк Португалії підтвердив, що став одним із об’єктів слідчих дій і запевнив у повній співпраці з правоохоронцями.

За інформацією поліції, слідство зосереджене на діях групи осіб, які координовано маніпулювали державними та приватними тендерами. Загальна сума контрактів, що викликали підозру, сягає не менше ніж 17 мільйонів євро.

У правоохоронних органах підкреслили, що обшуки були спрямовані на окремих співробітників, а не на політиків чи державних службовців, які ухвалюють рішення. Їхньою метою є збір доказів, які допоможуть встановити факти можливих порушень.

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