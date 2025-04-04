На Закарпатті судитимуть чоловіка, який ошукав родину загиблого на війні похресника на 7 мільйонів гривень

Зловмисник запропонував матері полеглого воїна свою допомогу у оформленні документів для отримання одноразової грошової виплати від держави.

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На Закарпатті судитимуть зловмисника, який під приводом допомоги родині загиблого військовослужбовця заволодів майже 7 мільйонами гривень.

За даними слідства, житель Мукачева шляхом обману заволодів майже 7 мільйонами гривень, які призначалися родині загиблого військовослужбовця.

Чоловік перебував у довірливих відносинах із сім’єю захисника, адже був його хрещеним батьком. Відтак запропонував матері чоловіка допомогу з оформленням документів для отримання одноразової грошової виплати від держави.

Відкриттям банківського рахунку «допомога» не завершилася – він переконав потерпілих тимчасово залишити у нього картку. Нараховані на неї кошти обіцяв витратити на благоустрій могили загиблого та перерахувати частину сину військового.

Натомість у 2022-2023 роках підозрюваний шляхом обману заволодів грошовими коштами, які він у подальшому легалізував, знявши готівку у банку чи використавши частину для онлайн покупок.

Наразі закарпатець перебуває під вартою за обвинуваченням у вчиненні іншого злочину.

Розгляд провадження здійснює Мукачівський міськрайонний суд.

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