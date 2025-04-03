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У КМВА уточнили деталі вибуху на ринку Юність та у Дніпровському районі Києва

15:54, 3 квітня 2025
У Дніпровському районі чоловік знайшов шматок мідного дроту, на кінці якого був прив'язаний предмет, схожий на капсуль від гільзи, який він почав підігрівати запальничкою.
У КМВА уточнили деталі вибуху на ринку Юність та у Дніпровському районі Києва
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У Києві 3 квітня зафіксовали дві надзвичайні події. Як вказали у КМВА, вибухи зафіксували у Деснянському та Дніпровському районах столиці.

«У першому випадку на ринку Юність пролунав вибух у кіоску. На жаль, дві людини загинуло. Причину вибуху наразі встановлюють фахівці», - сказали в КМВА.

Щодо Дніпровського району, то там чоловік травмувався внаслідок вибуху біля гаражів.

«Попередньо відомо, що постраждалий знайшов шматок мідного дроту, на кінці якого був прив'язаний предмет, схожий на капсуль від гільзи, який він почав підігрівати запальничкою. Внаслідок вибуху уламками посікло живіт. Постраждалому надається медична допомога, без загрози для життя», - уточнили в КМВА.

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поліція Київ КМВА

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