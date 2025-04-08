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Временно руководить Бюро экономической безопасности будет Максим Кутерга

13:29, 8 апреля 2025
Кабмин возложил обязанности руководителя БЭБ на заместителя директора Бюро Максима Кутергу.
Временно руководить Бюро экономической безопасности будет Максим Кутерга
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Кабмин 8 апреля временно возложил исполнение обязанностей директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) на Максима Кутергу.

Максим Кутерга с июля 2024 года занимает должность заместителя директора по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Бюро экономической безопасности Украины.

До этого он был руководителем территориального управления БЭБ в Киевской области.

Следует отметить, что 8 апреля также состоялось заседание комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности. Однако на нем отсутствовал кворум – присутствовало только 3 члена от международных организаций: Джеймс Вассерстром, Донатас Маласкевичюс и председатель комиссии Лаура Стефан.

На заседании должно было состояться утверждение результатов тестирования на знание законодательства.

«К сожалению, у нас нет кворума. К счастью, нам не нужно принимать сегодня решение, потому что все кандидаты прошли предыдущий этап конкурса. Таким образом, поскольку ни один кандидат не выбывает из конкурса, нам не нужно принимать решение. И мы можем перейти дальше к проведению конкурса. Следующий этап будет объявлен средствами электронной связи онлайн. Но важно, что все кандидаты, участвовавшие в тестировании на знание законодательства, прошли его. Самое важное, что процедура продолжается», – заявила Лаура Стефан.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины бюро экономической безопасности

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