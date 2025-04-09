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Гоструда объясняет, что будет за несвоевременное уведомление о несчастном случае на производстве

07:17, 9 апреля 2025
За нарушение порядка уведомления о несчастном случае на производстве предусмотрена административная ответственность.
Гоструда объясняет, что будет за несвоевременное уведомление о несчастном случае на производстве
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, что будет за несвоевременное сообщение о несчастном случае на производстве.

В случае нарушения установленного порядка уведомления о несчастном случае на производстве, законодательство Украины предусматривает административную ответственность для должностных лиц предприятий, физических лиц-предпринимателей, использующих наемный труд, а также для физических лиц, не имеющих статуса предпринимателей, но использующих наемный труд.

Согласно части 6 статьи 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за несвоевременное сообщение о несчастном случае на производстве предусмотрено наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 340 до 850 гривен.

Важно отметить, что работодатель обязан немедленно сообщить о несчастном случае рабочий орган исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве по местонахождению предприятия. В случае выявления острого профессионального заболевания или отравления, работодатель также обязан организовать расследование и уведомить соответствующие органы.

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Гоструда

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