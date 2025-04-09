Мошенник обвинил в «доверчивости» пенсионерку, которую обманул на $15 тысяч — как его наказали

Пенсионерка отдала 15 000 долларов мошенникам вроде бы на лечение племянницы по схеме «ваш родственник в беде».

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Хмельницкий апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы обвиняемого и его защитника на приговор Хмельницкого горрайонного суда по делу о мошенничестве по схеме «ваш родственник в беде». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Неоднократно судимый за преступления против собственности 47-летний житель Днепропетровщины в сговоре с неустановленными лицами обманул пенсионерку из г. Хмельницкого на 15 000 долларов США.

По приговору, утром 2 ноября 2023 года на стационарный номер телефона по месту работы 75-летней пострадавшей позвонил неизвестный мужчина: он представился врачом Хмельницкой областной больницы и сказал, что ее племянница якобы попала в дорожно-транспортное происшествие и нуждается в неотложной помощи. Договорились, что деньги она передаст мужчине, который скоро подъедет к ней домой.

Меньше чем за час к пенсионерке пришел обвиняемый. На «лечение» племянницы женщина передала ему 15 000 долларов США.

Хмельницкий горрайонный суд признал обвиняемого виновным в мошенничестве, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в больших размерах (часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины) и назначил окончательное наказание – 6 лет 6 месяцев лишения свободы 30 000 грн морального вреда.

Обвиняемый и его защитник оспорили приговор в апелляционный суд: просили смягчить назначенное наказание до 3 лет 6 месяцев лишения свободы и отказать в удовлетворении гражданского иска.

Свои требования аргументировали тем, что суд не учел поведение потерпевшей, пренебрегшее правилами личной безопасности и доверившееся посторонним людям, также то, что доказательная база стороны обвинения основывается на показаниях самого обвиняемого, а его опознание проводилось по фотоснимкам.

Апеллянты подчеркнули, что обвиняемый только выполнял роль курьера и передал деньги сообщникам, которых не установило досудебное расследование. Поэтому взыскание материального ущерба только с него считают безосновательным.

Коллегия судей апелляционного суда признала доводы стороны защиты безосновательными. Среди прочего указала, что слишком доверительное поведение потерпевшей, на которую обратили внимание апеллянты, не влияет на правильность квалификации действий обвиняемого.

Судебная коллегия не установила оснований для смягчения наказания, а размер материального и морального ущерба, который суд взыскал в пользу потерпевшей, признала обоснованным.

С определением апелляционного суда по делу № 686/4545/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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