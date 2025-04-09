Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Мошенник обвинил в «доверчивости» пенсионерку, которую обманул на $15 тысяч — как его наказали

07:00, 9 апреля 2025
Пенсионерка отдала 15 000 долларов мошенникам вроде бы на лечение племянницы по схеме «ваш родственник в беде».
Мошенник обвинил в «доверчивости» пенсионерку, которую обманул на $15 тысяч — как его наказали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы обвиняемого и его защитника на приговор Хмельницкого горрайонного суда по делу о мошенничестве по схеме «ваш родственник в беде». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Неоднократно судимый за преступления против собственности 47-летний житель Днепропетровщины в сговоре с неустановленными лицами обманул пенсионерку из г. Хмельницкого на 15 000 долларов США.

По приговору, утром 2 ноября 2023 года на стационарный номер телефона по месту работы 75-летней пострадавшей позвонил неизвестный мужчина: он представился врачом Хмельницкой областной больницы и сказал, что ее племянница якобы попала в дорожно-транспортное происшествие и нуждается в неотложной помощи. Договорились,  что деньги она передаст мужчине, который скоро подъедет к ней домой.

Меньше чем за час к пенсионерке пришел обвиняемый. На «лечение» племянницы женщина передала ему 15 000 долларов США.

Хмельницкий горрайонный суд признал обвиняемого виновным в мошенничестве, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в больших размерах (часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины) и назначил окончательное наказание – 6 лет 6 месяцев лишения свободы 30 000 грн морального вреда.

Обвиняемый и его защитник оспорили приговор в апелляционный суд: просили смягчить назначенное наказание до 3 лет 6 месяцев лишения свободы и отказать в удовлетворении гражданского иска.

Свои требования аргументировали тем, что суд не учел поведение потерпевшей, пренебрегшее правилами личной безопасности и доверившееся посторонним людям, также то, что доказательная база стороны обвинения основывается на показаниях самого обвиняемого, а его опознание проводилось по фотоснимкам.

Апеллянты подчеркнули, что обвиняемый только выполнял роль курьера и передал деньги сообщникам, которых не установило досудебное расследование. Поэтому взыскание материального ущерба только с него считают безосновательным.

Коллегия судей апелляционного суда признала доводы стороны защиты безосновательными. Среди прочего указала, что слишком доверительное поведение потерпевшей, на которую обратили внимание апеллянты, не влияет на правильность квалификации действий обвиняемого.

Судебная коллегия не установила оснований для смягчения наказания, а размер материального и морального ущерба, который суд взыскал в пользу потерпевшей, признала обоснованным.

С определением апелляционного суда по делу № 686/4545/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

суд судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
При исчислении 2-месячного срока досудебного расследования день уведомления о подозрении не учитывается как день, с которого начинается отсчет срока – ОП КУС ВС

Также Объединенная палата указала, что конечным моментом срока досудебного расследования является непосредственная отправка обвинительного акта в адрес суда.

Галина Третьякова внесла доработанный законопроект об ограничении выплаты пенсий работающим прокурорам и не только

В доработанной редакции говорится о том, что пенсия, назначенная в соответствии с законами о государственной службе, о прокуратуре и прочим, в период работы на должностях, которые дают право на назначение пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания в соответствии с законами о прокуратуре, государственной службе или о судоустройстве и статусе судей, лицам, не имеющим права на назначение «обычной» пенсии, не выплачивается.

Кабмин отменил разрешение на специальное использование природных ресурсов в части пользования полезными ископаемыми и технологические карты относительно лесоводческих требований

Правительство отменило согласование технологических карт относительно лесоводческих требований, которые в соответствии с Правилами рубок главного пользования в горных лесах Карпат согласовываются с территориальными органами Гослесагентства

В конкурсе на директора Бюро экономической безопасности остается 16 кандидатов, из которых почти половина – сотрудники НАБУ

Следующий этап оценки 16 кандидатов на директора БЭБ состоится 16 апреля

Мужчины за границей, которые не состояли на военном учете, смогут оформить паспорт, а тем, в отношении которых неверно внесены данные в Реестр «Оберег», придется обращаться в ТЦК

Судя по правовому регулированию Кабмина, на практике получится так, что мужчины, о которых в ТЦК нет никаких данных, смогут оформить паспорт за границей, а мужчины, в отношении которых в свое время данные были неверно перенесены в Реестр «Оберег», не смогут, и им придется физически обращаться в ТЦК.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Блажівська
    Наталія Блажівська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ігор Гулейков
    Ігор Гулейков
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді