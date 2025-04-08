В Сумской области 13-летний парень взорвался на мини — состояние ребенка тяжелое

В Сумской области 13-летний мальчик тяжело травмирован из-за подрыва на мине. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
«Инцидент произошел 7 апреля в одной из громадам Сумщины. 13-летний мальчик с другом гуляли возле оврага. Ребёнок пнул ногой неизвестный предмет, после чего произошел взрыв. К утру сегодня состояние ребенка — стабильно тяжёлое. Врачи борются за его жизнь», — сообщили в ОВА.
Глава ОВА Владимир Артюх подчеркнул, что образовательные учреждения должны провести воспитательные часы и уроки, «на которых ещё раз обсудить, что нужно делать в случае обнаружения опасного предмета».
Гражданам напомнили, что при обнаружении подозрительного предмета нельзя подходить к нему или трогать, нужно позвонить по номеру 101.
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