Коалиция желающих может появиться в Украине после полного прекращения огня — Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что полное прекращение огня может открыть путь к дипломатическому окончанию войны.

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В Украине может появиться "так называемая" коалиция желающих после полного прекращения огня. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

Он отметил, что сейчас ведутся соответствующие переговоры. Путь к дипломатическому завершению войны может открыть самое полное прекращение боевых действий.

"Мы идем. Хочется скорее. Но, тем не менее, мы обсуждаем вариант, что полное прекращение огня может открыть путь к дипломатическому окончанию войны. Коалиция желающих может появиться в Украине именно после того, как будет полное прекращение огня. Пока рано говорить об инфраструктуре, но важно, что среди разных ведущих стран есть Бельгия, которая также поддерживает это направление", — сообщил Зеленский.

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