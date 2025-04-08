Коаліція охочих може з'явитися в Україні після повного припинення вогню — Володимир Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що повне припинення вогню може відкрити шлях до дипломатичного закінчення війни.

Фото: Володимир Зеленський

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В Україні може з'явитися так звана "коаліція охочих" після повного припинення вогню. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером.

Він зазначив, що зараз тривають відповідні переговори. Шлях до дипломатичного завершення війни може відкрити саме повне припинення бойових дій.

"Ми йдемо. Хочеться швидше. Але, тим не менше, ми обговорюємо варіант, що повне припинення вогню може відкрити шлях до дипломатичного закінчення війни. Коаліція охочих може з'явитися в Україні саме після того, як буде повне припинення вогню. Поки що зарано говорити про інфраструктуру, але важливо, що серед різних провідних країн є Бельгія, яка також підтримує цей напрямок", — повідомив Зеленський.

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