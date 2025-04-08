В Ивано-Франковске будут судить мужчину, устроившего стрельбу на заправке

В Ивано-Франковске будут судить мужчину, устроившего стрельбу на АЗС. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.
Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении 29-летнего местного жителя по факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 УК Украины).
Следствием установлено, что обвиняемый, грубо нарушая общественный порядок, устроил стрельбу на одной из автозаправочных станций в Ивано-Франковске.
Инцидент произошел ночью 15 декабря 2024 года. Тогда между двумя компаниями молодых людей возник конфликт, в ходе которого мужчина достал пистолет и начал стрелять в сторону оппонентов.
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