В Ивано-Франковске будут судить мужчину, устроившего стрельбу на заправке

Между двумя компаниями молодых людей возник конфликт, в ходе которого мужчина достал пистолет и начал стрелять в сторону оппонентов.

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В Ивано-Франковске будут судить мужчину, устроившего стрельбу на АЗС. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении 29-летнего местного жителя по факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Следствием установлено, что обвиняемый, грубо нарушая общественный порядок, устроил стрельбу на одной из автозаправочных станций в Ивано-Франковске.

Инцидент произошел ночью 15 декабря 2024 года. Тогда между двумя компаниями молодых людей возник конфликт, в ходе которого мужчина достал пистолет и начал стрелять в сторону оппонентов.