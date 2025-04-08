Практика судов
  1. В Украине

Подача декларации о готовности к эксплуатации объекта, относящегося к объектам по классу СС1— что нужно знать

20:38, 8 апреля 2025
В ГИАМ назвали особенности подачи декларации о готовности к эксплуатации объекта, относящегося к объектам с незначительными последствиями.
Подача декларации о готовности к эксплуатации объекта, относящегося к объектам по классу СС1— что нужно знать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины напомнила особенности подачи декларации о готовности к эксплуатации объекта, который по классу последствий (ответственности) относится к объектам с незначительными последствиями (СС1).

Такая декларация подается относительно объектов, которые были построены на основании уведомления о начале выполнения строительных работ на объектах с незначительными последствиями (СС1).

В ГИАМ назвали особенности подачи таких типов документов:

Заказчику, при электронной подаче, или администратору ЦНАП нужно выбрать корректный тип документа – «Декларация о готовности к эксплуатации объекта, который по классу последствий (ответственности) относится к объектам с незначительными последствиями (СС1)».

В такой декларации должна быть указана информация о проектной документации, технической инвентаризации, авторском и техническом надзоре, а также лица, ответственные за их проведение.

Техническая инвентаризация (ТИ) должна касаться объекта строительства, указанного в декларации о готовности объекта к эксплуатации, и иметь статус «Действующий» в ЕГЕССБ. Зарегистрировать такую декларацию не удастся, если ТИ будет иметь статус «Черновик» или «Отменен».

Также важно отметить, что аттестованное лицо должно выбрать соответствующее основание для проведения технической инвентаризации в соответствии с требованиями статьи 39-3 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности».

В ГМАГ призывают заказчиков при заполнении декларации проверять согласованность данных о названии объекта строительства и его адресе, виде строительства, кадастровых номерах земельных участков, проектной документации и т. д. в соответствии с уведомлением о начале выполнения строительных работ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

строительство

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин отменил разрешение на специальное использование природных ресурсов в части пользования полезными ископаемыми и технологические карты относительно лесоводческих требований

Правительство отменило согласование технологических карт относительно лесоводческих требований, которые в соответствии с Правилами рубок главного пользования в горных лесах Карпат согласовываются с территориальными органами Гослесагентства

В конкурсе на директора Бюро экономической безопасности остается 16 кандидатов, из которых почти половина – сотрудники НАБУ

Следующий этап оценки 16 кандидатов на директора БЭБ состоится 16 апреля

Мужчины за границей, которые не состояли на военном учете, смогут оформить паспорт, а тем, в отношении которых неверно внесены данные в Реестр «Оберег», придется обращаться в ТЦК

Судя по правовому регулированию Кабмина, на практике получится так, что мужчины, о которых в ТЦК нет никаких данных, смогут оформить паспорт за границей, а мужчины, в отношении которых в свое время данные были неверно перенесены в Реестр «Оберег», не смогут, и им придется физически обращаться в ТЦК.

Кабмин согласовал законопроект о проверке деклараций добропорядочности судей ВАКС и Верховного Суда

Предусмотрено, что ВККС совместно с Общественным советом добропорядочности проверят декларации добропорядочности и родственных связей судей высших специализированных судов и Верховного Суда.

Временно руководить Бюро экономической безопасности будет Максим Кутерга

Кабмин возложил обязанности руководителя БЭБ на заместителя директора Бюро Максима Кутергу.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Степан Дзеньдзюра
    Степан Дзеньдзюра
    суддя Франківського районного суду м. Львова