Подача декларации о готовности к эксплуатации объекта, относящегося к объектам по классу СС1— что нужно знать

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины напомнила особенности подачи декларации о готовности к эксплуатации объекта, который по классу последствий (ответственности) относится к объектам с незначительными последствиями (СС1).
Такая декларация подается относительно объектов, которые были построены на основании уведомления о начале выполнения строительных работ на объектах с незначительными последствиями (СС1).
В ГИАМ назвали особенности подачи таких типов документов:
Заказчику, при электронной подаче, или администратору ЦНАП нужно выбрать корректный тип документа – «Декларация о готовности к эксплуатации объекта, который по классу последствий (ответственности) относится к объектам с незначительными последствиями (СС1)».
В такой декларации должна быть указана информация о проектной документации, технической инвентаризации, авторском и техническом надзоре, а также лица, ответственные за их проведение.
Техническая инвентаризация (ТИ) должна касаться объекта строительства, указанного в декларации о готовности объекта к эксплуатации, и иметь статус «Действующий» в ЕГЕССБ. Зарегистрировать такую декларацию не удастся, если ТИ будет иметь статус «Черновик» или «Отменен».
Также важно отметить, что аттестованное лицо должно выбрать соответствующее основание для проведения технической инвентаризации в соответствии с требованиями статьи 39-3 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности».
В ГМАГ призывают заказчиков при заполнении декларации проверять согласованность данных о названии объекта строительства и его адресе, виде строительства, кадастровых номерах земельных участков, проектной документации и т. д. в соответствии с уведомлением о начале выполнения строительных работ.
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