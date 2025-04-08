В Гоструде напомнили, какая ответственность посредников в трудоустройстве за нарушение

Инспекторы предупреждают об административной ответственности за нарушение законодательства о занятости населения в части предоставления услуг по посредничеству в трудоустройстве.

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В Восточном межрегиональном управлении Госслужбы по вопросам труда напомнили о ответственности посредников по трудоустройству за нарушения.

Должностные лица субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги посредничества в трудоустройстве, и которые нарушают требования законодательства при оказании таких услуг, несут ответственность в соответствии с законодательством (часть 11 статьи 53 Закона Украины «О занятости населения»).

Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав трудовых мигрантов и борьбы с мошенничеством в трудоустройстве за границей» от 20.03.2023 №2982, который вступил в силу с 14.10.2023 года, глава 12 Кодекса Украины об административных правонарушениях была дополнена статьей 166-28 следующего содержания:

Осуществление субъектом хозяйствования деятельности по оказанию услуг посредничества в трудоустройстве за границей без включения в перечень субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги посредничества в трудоустройстве за границей, согласно Закону Украины «О занятости населения» – влечет наложение штрафа на должностных лиц юридического лица и физических лиц – предпринимателей от 7000 до 8000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Повторное в течение года совершение нарушения, предусмотренного частью первой этой статьи, за которое лицо уже было подвергнуто административному наказанию, – влечет наложение штрафа на должностных лиц юридического лица и физических лиц – предпринимателей от 8000 до 10000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Взимание с граждан каких-либо гонораров, комиссионных, вознаграждений, других видов оплаты услуг посредничества в трудоустройстве в Украине или за рубежом – влечет наложение штрафа на должностных лиц юридического лица и физических лиц – предпринимателей от 3500 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан.