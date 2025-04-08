Как действовать работодателю, если работник заболел в последний день отпуска — разъяснение

Если в последний день ежегодного отпуска работник заболел и ему открыт листок нетрудоспособности, то по общему правилу этот день отпуска необходимо предоставить сразу после больничного.

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В Госслужбе по вопросам труда разъяснили, как должен действовать работодатель, если сотрудник заболел в последний день отпуска.

Необходимость переноса дней ежегодного отпуска зависит, во-первых, от вида отпуска, во-вторых, от основания выдачи листка нетрудоспособности.

Согласно части второй статьи 11 Закона Украины «Об отпусках», ежегодный отпуск должен быть перенесён на другой период или продлён в случае временной нетрудоспособности работника, подтверждённой в установленном порядке. То есть, если больничный выдан, например, по уходу за больным ребёнком, дни ежегодного отпуска в этом случае не подлежат переносу.

Важно отметить, что переносу подлежат только ежегодные отпуска (определённые пунктом 1 части первой статьи 4 указанного закона) и дополнительные отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребёнка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы (статья 19 закона). Другие виды отпусков — учебные, творческие, социальные — не переносятся из-за временной нетрудоспособности.

Также следует учитывать, что если сотрудник находился в отпуске без сохранения заработной платы, период нетрудоспособности не оплачивается (пункт 6 части первой статьи 16 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании»).

Согласно части пятой статьи 11 Закона «Об отпусках», в случае переноса ежегодного отпуска новый срок его предоставления устанавливается по согласованию между работником и работодателем (или уполномоченным им органом).

Если причины переноса возникли во время отпуска, неиспользованная часть предоставляется после окончания действия таких причин или по согласованию сторон переносится на другой период с соблюдением требований статьи 12 закона.

Таким образом, если в последний день ежегодного отпуска работник заболел и получил больничный лист, то, как правило, день отпуска предоставляется сразу после окончания больничного — на дату, указанную врачом как «приступить к работе».

Поскольку дни временной нетрудоспособности и отпуска учитываются в календарных днях вне зависимости от графика работы, такой день отпуска предоставляется сразу по завершении больничного, даже если он выпадает на выходной.

Пример: если сотрудник, работающий по пятидневной неделе с выходными в субботу и воскресенье, заболел в последний день отпуска, а лечение завершилось в пятницу, то — при отсутствии иного согласованного срока — день отпуска переносится на субботу, даже несмотря на то, что это выходной.