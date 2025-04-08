Практика судов
  1. В Украине

Как действовать работодателю, если работник заболел в последний день отпуска — разъяснение

23:12, 8 апреля 2025
Если в последний день ежегодного отпуска работник заболел и ему открыт листок нетрудоспособности, то по общему правилу этот день отпуска необходимо предоставить сразу после больничного.
Как действовать работодателю, если работник заболел в последний день отпуска — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Госслужбе по вопросам труда разъяснили, как должен действовать работодатель, если сотрудник заболел в последний день отпуска.

Необходимость переноса дней ежегодного отпуска зависит, во-первых, от вида отпуска, во-вторых, от основания выдачи листка нетрудоспособности.

Согласно части второй статьи 11 Закона Украины «Об отпусках», ежегодный отпуск должен быть перенесён на другой период или продлён в случае временной нетрудоспособности работника, подтверждённой в установленном порядке. То есть, если больничный выдан, например, по уходу за больным ребёнком, дни ежегодного отпуска в этом случае не подлежат переносу.

Важно отметить, что переносу подлежат только ежегодные отпуска (определённые пунктом 1 части первой статьи 4 указанного закона) и дополнительные отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребёнка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы (статья 19 закона). Другие виды отпусков — учебные, творческие, социальные — не переносятся из-за временной нетрудоспособности.

Также следует учитывать, что если сотрудник находился в отпуске без сохранения заработной платы, период нетрудоспособности не оплачивается (пункт 6 части первой статьи 16 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании»).

Согласно части пятой статьи 11 Закона «Об отпусках», в случае переноса ежегодного отпуска новый срок его предоставления устанавливается по согласованию между работником и работодателем (или уполномоченным им органом).

Если причины переноса возникли во время отпуска, неиспользованная часть предоставляется после окончания действия таких причин или по согласованию сторон переносится на другой период с соблюдением требований статьи 12 закона.

Таким образом, если в последний день ежегодного отпуска работник заболел и получил больничный лист, то, как правило, день отпуска предоставляется сразу после окончания больничного — на дату, указанную врачом как «приступить к работе».

Поскольку дни временной нетрудоспособности и отпуска учитываются в календарных днях вне зависимости от графика работы, такой день отпуска предоставляется сразу по завершении больничного, даже если он выпадает на выходной.

Пример: если сотрудник, работающий по пятидневной неделе с выходными в субботу и воскресенье, заболел в последний день отпуска, а лечение завершилось в пятницу, то — при отсутствии иного согласованного срока — день отпуска переносится на субботу, даже несмотря на то, что это выходной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Гоструда отпуск больничные трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин отменил разрешение на специальное использование природных ресурсов в части пользования полезными ископаемыми и технологические карты относительно лесоводческих требований

Правительство отменило согласование технологических карт относительно лесоводческих требований, которые в соответствии с Правилами рубок главного пользования в горных лесах Карпат согласовываются с территориальными органами Гослесагентства

В конкурсе на директора Бюро экономической безопасности остается 16 кандидатов, из которых почти половина – сотрудники НАБУ

Следующий этап оценки 16 кандидатов на директора БЭБ состоится 16 апреля

Мужчины за границей, которые не состояли на военном учете, смогут оформить паспорт, а тем, в отношении которых неверно внесены данные в Реестр «Оберег», придется обращаться в ТЦК

Судя по правовому регулированию Кабмина, на практике получится так, что мужчины, о которых в ТЦК нет никаких данных, смогут оформить паспорт за границей, а мужчины, в отношении которых в свое время данные были неверно перенесены в Реестр «Оберег», не смогут, и им придется физически обращаться в ТЦК.

Кабмин согласовал законопроект о проверке деклараций добропорядочности судей ВАКС и Верховного Суда

Предусмотрено, что ВККС совместно с Общественным советом добропорядочности проверят декларации добропорядочности и родственных связей судей высших специализированных судов и Верховного Суда.

Временно руководить Бюро экономической безопасности будет Максим Кутерга

Кабмин возложил обязанности руководителя БЭБ на заместителя директора Бюро Максима Кутергу.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Блажівська
    Наталія Блажівська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ігор Гулейков
    Ігор Гулейков
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді