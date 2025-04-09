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Шахрай звинуватив у «довірливості» пенсіонерку, яку ошукав на $15 тисяч — як його покарали

07:00, 9 квітня 2025
Пенсіонерка віддала 15 000 доларів шахраям начебто на лікування племінниці за схемою «ваш родич у біді».
Шахрай звинуватив у «довірливості» пенсіонерку, яку ошукав на $15 тисяч — як його покарали
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Хмельницький апеляційний суд відхилив апеляційні скарги обвинуваченого та його захисника на вирок Хмельницького міськрайонного суду у справі про шахрайство за схемою «ваш родич у біді». Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду. 

Неодноразово судимий за злочини проти власності 47-річний мешканець Дніпропетровщини у змові з невстановленими особами ошукав пенсіонерку з м. Хмельницького на 15 000 доларів США.

За вироком, зранку 2 листопада 2023 року на стаціонарний номер телефону за місцем роботи 75-річної потерпілої подзвонив невідомий чоловік: він представився лікарем Хмельницької обласної лікарні й сказав, що її племінниця нібито потрапила у дорожньо-транспортну пригоду та потребує невідкладної вартісної медичної допомоги. Домовилися, що гроші вона передасть чоловіком, котрий незабаром під’їде до неї додому.  

Менш ніж за годину до квартири пенсіонерки прийшов обвинувачений. На «лікування» племінниці жінка передала йому 15 000 доларів США. Згодом зрозумівши, що її ошукали, звернулась до поліції.

Хмельницький міськрайонний суд визнав обвинуваченого винним у шахрайстві, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих розмірах (частина 4 статті 190 Кримінального кодексу України) та призначив остаточне покарання – 6 років 6 місяців позбавлення волі. На користь потерпілої стягнув 543 982 грн матеріальної та 60 000 грн моральної шкоди.

Обвинувачений та його захисник оскаржили вирок до апеляційного суду: просили пом`якшити призначене покарання до 3 років 6 місяців позбавлення волі та відмовити у задоволенні цивільного позову.

Свої вимоги аргументували тим, що суд не врахував поведінку потерпілої, яка знехтувала правилами особистої безпеки й довірилася стороннім людям, також те, що доказова база сторони обвинувачення ґрунтується на показаннях самого обвинуваченого, а його впізнання проводилося за фотознімками.

Апелянти наголосили, що обвинувачений лише виконував роль кур’єра й передав гроші спільникам, яких не встановило досудове розслідування. Тому стягнення матеріальної шкоди лише з нього вважають безпідставним. До того ж сказали, що доказів заподіяння потерпілій моральних збитків у матеріалах справи немає.

Колегія суддів апеляційного суду визнала доводи сторони захисту безпідставними. Серед іншого вказала, що надто довірлива поведінка потерпілої, на яку звернули увагу апелянти, не впливає на правильність кваліфікації дій обвинуваченого. Його вину також не спростовує та обставина, що орган досудового розслідування не встановив співучасників.

Судова колегія не встановила підстав для пом’якшення покарання, а розмір матеріальної й моральної шкоди, яку суд стягнув на користь потерпілої, визнала обґрунтованим. Відтак залишила вирок місцевого суду без змін, апеляційні скарги – без задоволення.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 686/4545/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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