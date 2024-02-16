Заместитель руководителя Главного подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров рассказал, почему решил поручиться в ВАКС за подозреваемую сестру: собеседования на главу НАПК

Конкурсная комиссия поинтересовалась у руководителя Второго подразделения детективов НАБУ Александра Скомарова, не видит ли он конфликт интересов в том, что хотел выступить поручителем собственной сестры, дело которой вело НАБУ, и в том, что его жена работала в холдинге «1+1».

Собеседование на должность нового главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) 13 февраля проходил заместитель руководителя Главного подразделения детективов НАБУ – руководитель Второго подразделения детективов Главного подразделения детективов Александр Скомаров. Ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала о данном кандидате.

Доповідачка, член Конкурсної комісії Лаура Стефан запитала про сестру кандидата, яка була підозрюваною у справі, яку вело НАБУ. «Вона фігурувала в ухвалі ВАКС. І Ви там теж фігурували», - додала Стефан. «Ви висловили письмове зобов’язання бути її поручителем як рідний брат. Ми розуміємо, що родина є родина. Але чи Ви відчували, що це могло було сприйняте як конфлікт інтересів?» - запитала вона.

«Підтверджую ці обставини. Юридичний аспект – запобіжний захід особиста порука передбачений статтею 180 КПК. Якщо уважно прочитати, хто може бути поручителями, там написано, що поручителями мають бути хороші люди. Люди, які заслуговують на довіру. Тобто, запобіжний захід особиста порука – це про хороших людей і тих людей, які можуть забезпечити виконання підозрюваним виконання відповідних обов’язків.

А стосовно конфлікту інтересів – це провадження перебувало у провадженні іншого органу досудового розслідування. Коли з 2021 року я став заступником керівника Головного підрозділу детективів НАБУ, я написав рапорт про конфлікт інтересів до керівництва, і мене було обмежено у доступі до матеріалів цього кримінального провадження.

Інше питання це морально-етична складова. Згідно з неписаним етичним кодексом члени родини мають підтримувати один одного», - пояснив Олександр Скомаров.

На думку кандидата, він «не допустив жодних дій, щоб дискредитувати розслідування».

Сторона обвинувачення просила обрати тримання під вартою. «Моїм боргом було те, щоб спробувати законним шляхом не допустити процесуальної помилки – щоб людина, яка є не тільки ще невинуватою у вчиненні злочину, і яка не збирається нікуди тікати, не опинилася необгрунтовано в місцях попереднього ув’язнення», - заявив Скомаров.

Його клопотання тоді не задовольнили, але й суд обрав домашній арешт.

На сьогодні це кримінальне провадження закрите, але відбувається апеляційний перегляд.

«Чи правильно я розумію, що Ви стали головою підрозділу, який розслідував справу Вашої сестри?» - уточнила Стефан.

«Ні, я став заступником керівника Головного підрозділу детективів, це друга особа в усьому Головному підрозділі детективів, і чисто формально юридично вся слідча група та слідчий підрозділ стали мені підлеглими. І на сьогодні так це є. Водночас, незважаючи на це, провадження було завершене. Я туди не втручався. Це було еталонне доброчесне розслідування. І на сьогодні всі працюють, всі себе непогано відчувають, ніяких утисків не було», - зазначив Скомаров.

За його словами, з його боку «це була еталонна поведінка».

У 2020 році сестра припинила публічну службу, і повертатися на неї не планує, додав він.

«Ваша дружина працювала на посаді асистента Гендиректора ТРК «Студія 1+1». Потім продакт-менеджером «Плюс ТБ». І Ви знаєте, що НАБУ розслідує кілька кримінальних проваджень щодо кінцевого бенефіціарного власника холдингу, куди входять ці компанії. Чи немає тут конфлікту інтересів?» - поцікавилася Лаура Стефан.

Скомаров відповів, що дійсно дружина працювала в 2018 році на посаді асистента. Після чого перевелась на посаду продакт-менеджера, де працювала до виходу в декретну відпустку. І звільнилася вона відразу після закінчення цієї відпустки. Крім того, в 2018 вони познайомилися, і не були ще членами родинами. Хоча, як зазначив кандидат, вона може сама обирати, де працювати.

Крім того, вказав кандидат, на той час КБВ ще не був підозрюваним. А згодом це не допомогло йому уникнути підозри. «Тому ані юридично, ані фактично жодного конфлікту інтересів не було», - підкреслив він.

Також питання стосувалися того, як кандидат встигав кар’єрно зростати у НАБУ, пройти стажування для отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, захистити кандидатську дисертацію та ще й доглядати за двома дітьми.

Скомаров пояснив, що почав працювати на дисертацією до того, як стати детективом НАБУ (був у числі перших детективів). Стосовно свідоцтва адвоката заявив, що «йому здається, що він не буде працювати на публічній службі до пенсії». Тому хотів мати своєрідну «підстраховку», яка дозволить йому продовжувати працювати. Коли отримав свідоцтво, то відразу його зупинив.

Далі Стефан запитала, чи не вбачає кандидат конфлікту інтересів у тому, що керівник стажування спеціалізується на кримінальному праві та процесі. На це Скомаров пояснив, що конфлікт інтересів виникне, якщо адвокат виступатиме в тому ж процесі, де діятиме кандидат. Лаура Стефан поцікавилася, чи були у керівника стажування під час стажування справи, які розслідувало НАБУ. Скомаров відповів, що йому про це невідомо, а конкретні справи вони не обговорювали.

Наступне питання стосувалося того, як кандидат встиг протягом листопада-грудня 2020 року пройти 295 годин практики, потрібної для стажування. На це Скомаров пояснив, що він «не сидів 300 годин за столом під таймером». «Зрозуміло, що я працював у НАБУ», - підкреслив він.

Далі доповідачка зауважила, що дані про виконання індивідуального плану стажування складені від імені особи жіночого роду. На це Олександр Скомаров пояснив, що, можливо, брав зразки з шаблону, вставляв, і не помітив, що десь це зроблено від особи у жіночому роді.

Окремі питання виникли в зв’язку з майновими надбаннями родини.

«У 2019 році в декларації Ви вказали заощадження Вашої дружини 50 тис. доларів США. Звідки ці гроші?» - запитала Комісія.

«Я познайомився з дружиною в 2018 році. В 2019 одружився. Як мені пояснила дружина та тесть, до знайомства вони накопичили кошти в розмірі 80 тис. доларів. Ці кошти утворилися від господарської діяльності тестя, продажу земельної ділянки та квартири в столиці. Тому ці кошти були подаровані дружині, але вони зберігалися у тестя. Зокрема, для в подальшому придбання житла. Частину коштів витратили на це, залишилося 51 500 доларів», відповів він.

«У грудні 2021 року Ваша матір зареєструвала за 25 тис. доларів придбання квартири по бартеру за інвестиційним договором. Її дохід 1990 по 2023 рік складав приблизно 2500 доларів.

Також за відкритими даними ми подивилися на схожі квартири у тому районі і дізналися, що квартира 30-40 кв м вартує приблизно 90 тисяч доларів, а двокімнатна – більше 130 тисяч доларів. Тому навіть, якби квартира потребувала ремонту, все одно нам здається ця сума заниженою», - зазначила Комісія.

На це кандидат підтвердив, що придбання було здійснене за більшу суму, але він керувався документами при декларуванні.

«Це була недобудова. Один з договорів, якщо не помиляюся, по внеску в коорператив, інший дериватив. Приблизна вартість була 70 тисяч доларів на момент її придбання у забудовника. Придбанню цієї квартири передувала продаж однокімнатної квартири в цьому ж комплексі за приблизно 60 тис. доларів США.

Джерелами для придбання першої однокімнатної квартири – 30-40 тис. доларів були кошти моїх батьків від продажу магазину в Луганській області. В 2010-х роках вони його продали за суму, еквівалентну в 50 тис. доларів США», - пояснив кандидат.

«А Ви не могли б нам надати інший договір – дериватив?» - запитала Стефан.

На це Скомаров пояснив, що у його матері його просто немає, скоріш за все, його було повернуто забудовнику.

«Це квартира 63 кв м. Тоді це була сума 70 тис. доларів США. Її придбавали через відділ переуступки. Сьогодні комплекс вже виріс, і з кожною наступною лінією вартість нерухомості постійно зростала», - додав він.

«Якщо чесно, мені здається дивним, що вартість цієї квартири зросла між вереснем 2021 року і останнім часом», - зазначила Лаура Стефан.

Також Комісія поцікавилася підставами отримання Скомаровим матеріальної допомоги.

«Ми дізналися з Вашої декларації що Ви отримали матеріальну допомогу від НАБУ приблизно 4 тисяч доларів. Для чого Ви її отримали?»

«Це передбачено законодавством України. Для цього треба написати заяву. 25 листопада 2023 року у мене народилася друга дитина, що потребує додаткових витрат. Я звернувся з заявою, комісія прийняла рішення, виплатили цю допомогу», - зазначив він.

Андрій Козлов попросив кандидата все ж показати договір на купівлю-продаж батьками магазину. Кандидат відповів, що навряд чи він залишився. Комісія очікуватиме відповідні документи від кандидата.

Автор: Наталья Мамченко

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