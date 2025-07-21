Владимир Зеленский обозначил цели следующих переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями украинских посольств, в ходе которой определил ключевые внешнеполитические приоритеты. В частности, он подчеркнул необходимость активизации дипломатических усилий для подготовки следующего этапа переговоров с Россией, среди главных тем которых — возвращение похищенных Россией детей, освобождение украинских пленных и организация встречи на уровне лидеров.
«Нам нужно больше динамики в переговорах для завершения войны. Это сложное направление. И мы все понимаем, что действительно результативные переговоры возможны только на уровне лидеров. Сейчас наши представители готовят еще как минимум один обмен с Россией — и секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне провести новую встречу представителей в Турции. Повестка встречи для нас понятна — возвращение пленных, возвращение детей, которые были похищены Россией, и подготовка встречи лидеров. Я прошу вас информировать страны вашего пребывания о необходимости именно такого переговорного подхода, именно такой повестки дня и обеспечивать Украине необходимую политическую поддержку», — указал Президент.
Среди других задач Зеленский назвал:
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