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Владимир Зеленский обозначил цели следующих переговоров с РФ

17:22, 21 июля 2025
Среди задач — возвращение детей и пленных, подготовка встречи с Путиным.
Владимир Зеленский обозначил цели следующих переговоров с РФ
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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями украинских посольств, в ходе которой определил ключевые внешнеполитические приоритеты. В частности, он подчеркнул необходимость активизации дипломатических усилий для подготовки следующего этапа переговоров с Россией, среди главных тем которых — возвращение похищенных Россией детей, освобождение украинских пленных и организация встречи на уровне лидеров.

«Нам нужно больше динамики в переговорах для завершения войны. Это сложное направление. И мы все понимаем, что действительно результативные переговоры возможны только на уровне лидеров. Сейчас наши представители готовят еще как минимум один обмен с Россией — и секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне провести новую встречу представителей в Турции. Повестка встречи для нас понятна — возвращение пленных, возвращение детей, которые были похищены Россией, и подготовка встречи лидеров. Я прошу вас информировать страны вашего пребывания о необходимости именно такого переговорного подхода, именно такой повестки дня и обеспечивать Украине необходимую политическую поддержку», — указал Президент.

Среди других задач Зеленский назвал:

  • обеспечение поставок оружия, прежде всего всех типов дронов, путем поиска дополнительного финансирования через дипломатические каналы;
  • работа над арестом и передачей российских активов, усиление санкционного давления и конкретная ответственность за войну;
  • интеграция Украины в ЕС и НАТО, реализация соглашений по безопасности и укрепление партнерских форматов сотрудничества;
  • поддержка украинцев за рубежом и обеспечение всех необходимых услуг со стороны государства.

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Владимир Зеленский

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