Меньше очередей, больше сервисов – Сибига анонсировал подключение еще 40 дипучреждений к нотариальной системе

80 украинских посольств и консульств предоставляют нотариальные услуги.

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В Киеве началось ежегодное совещание руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины «От силы дипломатии к дипломатии силы». Мероприятие открыл Президент Украины Владимир Зеленский, а среди участников были Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, Премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига. Почетным гостем стал министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Министр иностранных дел Андрей Сибига объявил о подключении еще 40 дипломатических учреждений к системе авторизованного нотариата, что увеличило общее количество таких учреждений до 80. «До конца августа мы планируем подключить к системе все дипломатические учреждения Украины», - отметил он, добавив, что приоритет отдан странам Европы с наибольшим количеством украинских граждан.

В своем выступлении Сибига поблагодарил Президента Зеленского за лидерство, которое обеспечивает ключевые внешнеполитические результаты, и очертил приоритеты МИД. В частности, он анонсировал подготовку новой Стратегии внешнеполитической деятельности, которая будет учитывать реалии войны. "Это основополагающий документ, который должен соответствовать современным реалиям войны. Война расставила много точек над «и» для нас как государства. Это новое осознание должно быть отражено в обновленной стратегии", - подчеркнул министр.

Сибига также сообщил о планах четко определить форматы стратегических партнерств со странами мира, которые будут базироваться на практических действиях в поддержку Украины. Отдельное внимание уделено развитию отношений с украинскими общинами за рубежом, упрощению консульских услуг и реализации закона о множественном гражданстве.

До конца 2025 года Украина откроет четыре новых посольства - в Доминиканской Республике, Эквадоре, Панаме и Уругвае, одновременно сократив дипломатическое присутствие на Кубе для перераспределения ресурсов. Также планируется открытие более 10 новых консульств, в частности в Румынии, Ираке, Италии, Германии, Словакии, Франции и Польше, а консульства в Анталии и Гданьске получат статус генеральных.

Министр анонсировал запуск нового формата сотрудничества Украина - Бенилюкс, который объединит Украину с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. Первое министерское заседание в этом формате состоится в ближайшее время. «Мы создаем равноправные форматы и инициативы. Мы предлагаем рецепты и приглашаем других идти вместе с нами. Украина-Юго-Восточная Европа, Украина-Нордично-Балтийская Восьмерка, Украина-Румыния-Молдова, Люблинский Треугольник, Веймар+», - отметил Сибига.

Среди других инициатив - введение должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины при ЮНЕСКО. «Одной из целей российского агрессора является украинское культурное наследие. Мы должны его защищать и восстанавливать. Украина должна быть представлена в руководящих органах ЮНЕСКО. И сегодня, в присутствии моего друга и коллеги, министра иностранных дел Франции, я хочу выразить искреннюю благодарность за поддержку и деятельность ЮНЕСКО, а также за помощь в восстановлении нашего культурного наследия», - подчеркнул министр, выразив благодарность Франции за поддержку в этом направлении.

Сибига также отметил важность синхронизации санкционной политики с партнерами. «Мы выполняем важную «домашнюю работу». В конце июня - начале июля мы синхронизировали с ЕС санкционные пакеты с тринадцатого по семнадцатый. Вскоре имплементируем восемнадцатый. Также инициировали изменения в законодательство для гармонизации санкционного давления», - сообщил он.

Отдельное внимание министр уделил коммуникациям, отметив, что МИД утвердил пособие по цифровым визуальным коммуникациям. «Нас должны узнавать. Мы должны выглядеть современно», - подчеркнул он, отметив важность айдентики для украинской дипломатии.

Впервые МИД разработал Стратегию Украины относительно Арктики, Антарктики и Мирового океана, что, по словам Сибиги, обеспечит голос Украины в глобальных процессах. Кроме того, на полях совещания планируется подписание ряда меморандумов и документов, которые расширят сеть партнерств и укрепят институциональную способность дипломатической службы.

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