Иностранные эксперты обеспечили объективность и беспристрастность отбора членов ВСП и ВККС – Высший совет правосудия

Опыт работы Этического совета и Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС в ВСП признали успешным.

Источник фото: Высший совет правосудия

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Высшем совете правосудия рассказали о положительной роли иностранных экспертов, которые входят или входили в состав Этического совета и Конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Как сообщила во время визита в Республику Молдова член Высшего совета правосудия Елена Ковбий, при отборе кандидатов на должности членов Совета правосудия и ВККС, Украина «достигла существенного прогресса» в совершенствовании механизмов «проверки добропорядочности и люстрации».

По мнению представительницы ВСП, прогресса удалось достичь, прежде всего, благодаря деятельности Этического совета и Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС, в составе которых, как известно, «контрольный голос» имеют иностранные эксперты в сфере права и антикоррупционной деятельности.

«Участие международных экспертов в работе этих органов обеспечивает объективность и беспристрастность оценивания», – рассказала молдавским коллегам Елена Ковбий.

Напомним, что действующий состав Высшего совета правосудия и ВККС отобран с участием иностранных экспертов.

Этический совет, который осуществляет предварительный отбор членов Совета правосудия, действует с 2021 года.

Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС с международными экспертами в составе прекратила свою деятельность 1 июня 2025 года.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.