В НАБУ прокомментировали задержание СБУ сотрудника ЦА НАБУ, работу которого курировал экс-охранник Януковича

В СБУ заявили, что сообщали руководству НАБУ о рисках, но руководство Бюро не отреагировало – в то же время в НАБУ заявили, что обращались в СБУ по поводу соответствующего сотрудника.

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Как известно, СБУ и Офис Генпрокурора 21 июля заявили о разоблачении агентурного проникновения ФСБ в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Так, в Киеве был задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, работающий в элитном закрытом подразделении «Д-2». По данным СБУ, он шпионил для российской спецслужбы.

Как установило расследование, подрывную деятельность координировал предатель Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в РФ.

СБУ задокументировала по меньшей мере 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бывшему заместителю руководителя охраны Януковича со стороны фигуранта. Среди прочего, «крот» собирал для ФСБ установочные данные украинских силовиков и других граждан, против которых враг планировал теракты и специальные информационные операции.

Как отметили в СБУ, «ранее сотрудники Службы безопасности Украины сообщали руководству НАБУ о возможных рисках в отношении указанного сотрудника. Тем не менее, руководство ведомства не предприняло никаких мер реагирования, а фигурант после этого продолжил работу на занимаемой должности и пытался уничтожить доказательства противоправной деятельности. В дальнейшем после основательного документирования преступлений «крота» СБУ и ОГП задержали его. У него изъяты телефон и компьютерная техника, которые он использовал для контактов с куратором».

В НАБУ прокомментировали заявление СБУ.

Как указали в Бюро, в августе 2023 года в НАБУ поступила информация от руководства СБУ относительно возможных рисков, связанных с одним из сотрудников Бюро. Речь шла о том, что в период службы в МВД (2012–2015 годы, то есть до начала работы в НАБУ) это лицо пересылало по электронной почте информацию о гражданах Украины одному из сотрудников Управления государственной охраны (УГО).

«В материалах отмечалось, что упомянутый представитель УГО до 2012 года занимал должности в СБУ, а с 2012 по 2014 год возглавлял одно из подразделений в составе службы безопасности президента в составе УГО. По данным СБУ, после аннексии Крыма это лицо перешло на сторону страны-агрессора и с 2020 года работает в ФСО РФ.

Национальное бюро сразу включилось в установление обстоятельств. В рамках рабочего взаимодействия между НАБУ и СБУ была организована дополнительная проверка с участием определенных сотрудников НАБУ и одного из руководителей подразделений СБУ.

В ходе совместной проверки никаких доказательств или свидетельств того, что сотрудник НАБУ был осведомлен о связях представителя УГО с российскими спецслужбами, не обнаружено. Это подтвердил и представитель СБУ во время личных встреч.

Более того, НАБУ инициировало проведение опроса сотрудника с целью принятия решения относительно его дальнейшей службы или возможной дисциплинарной ответственности. Однако СБУ настойчиво рекомендовала воздержаться от каких-либо действий, чтобы не помешать их оперативной работе в отношении других связей бывшего сотрудника УГО. СБУ также отметила, что упомянутые связи не касаются сотрудника НАБУ, и контактов между ними не зафиксировано.

В августе 2024 года СБУ устно сообщила, что во время расследования дела о государственной измене, в которой фигурирует упомянутый бывший сотрудник УГО, никакой причастности сотрудника НАБУ не установлено. Доказательств участия в антигосударственной деятельности нет.

С тех пор НАБУ неоднократно обращалось в СБУ с просьбой предоставить официальное документальное подтверждение результатов проверки, чтобы принять обоснованное решение — относительно возможной ответственности или дальнейшего прохождения службы.

По состоянию на сегодня никакого официального ответа Бюро не получило. Единственное публичное упоминание об этом эпизоде появилось в сообщении СБУ в соцсетях 21 июля 2025 года», — указали в НАБУ.

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