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Минюст просит ВАКС взыскать в доход государства активы экс-нардепа Владимира Олейника

19:24, 21 июля 2025
В Высший антикоррупционный суд поступил иск о применении санкции к Владимиру Олейника
Минюст просит ВАКС взыскать в доход государства активы экс-нардепа Владимира Олейника
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Министерство юстиции Украины сообщило, что 21 июля подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции к Владимиру Олейнику в виде взыскания в доход государства принадлежащих ему активов. Об этом информирует официальный сайт ведомства.

Владимир Олейник ранее занимал должность мэра города Черкассы (с 1994 по 2002 год), был народным депутатом Украины. После Революции достоинства выехал в россию. Он является одним из основателей антиукраинской организации «Комитет спасения Украины», которая активно распространяет российскую пропаганду и поддерживает агрессию россии против Украины.

«В 2022 году Владимир Олейник незаконно прибыл на временно оккупированную территорию Киевской области, чтобы содействовать установлению там оккупационного режима.

К взысканию заявлены:

  • 6 объектов недвижимости, расположенных в городе Черкассы;
  • 1 объект недвижимости в Киевской области;
  • самоходное моторное прогулочное судно;
  • доля корпоративных прав в ООО “Е.С.П. ТЕХНОЛОГИИ”», — добавили в Минюсте.

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