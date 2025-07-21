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В Минздраве сообщили, как снизились цены на иностранные лекарства после декларирования в Нацкаталоге

19:13, 21 июля 2025
Украинцам сообщили первые результаты снижения стоимости импортных медикаментов.
В Минздраве сообщили, как снизились цены на иностранные лекарства после декларирования в Нацкаталоге
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Министерство здравоохранения Украины сообщило, что в стране продолжается реформа фармацевтического рынка, направленная на повышение прозрачности и доступности цен на лекарственные средства.

Отмечается, что одним из ключевых инструментов реформы стал Национальный каталог цен. Это реестр предельных оптово-отпускных цен производителей или импортеров. Параллельно работает система реферирования цен на лекарства, основанная на сравнении цен с рынками восьми европейских стран — Польши, Чехии, Латвии, Словакии, Венгрии, Молдовы, Румынии и Болгарии.

«На данный момент завершен первый этап внедрения каталога — декларирование цен на лекарственные средства из Национального перечня. Речь идет об эффективных препаратах, применяемых при наиболее распространенных заболеваниях. Уже на этом этапе фиксируется снижение задекларированных цен, в частности на популярные импортные лекарства», — заявили в Минздраве.

Среди них:

Тербизил — противогрибковый крем (Венгрия) — с 309,46 до 161,21 грн

Эвкабал капли — средство от насморка (Германия) — с 135,90 до 80,17 грн

Нормодипин 10 мг — препарат для контроля гипертонии и ишемической болезни сердца (Венгрия) — с 572 до 351 грн

Мультигрип Назаль — капли при простуде (Румыния) — с 127,49 до 80,17 грн

Ибупром Спринт Макс — обезболивающее средство (Польша) — с 370 до 251 грн

В целом каталог уже содержит более 2700 позиций. Среди них — 419 оригинальных (инновационных) лекарственных средств, 383 дженерика или биологических препарата, 412 препаратов, входящих в программы реимбурсации, и 1511 препаратов, прошедших внешнее реферирование.

«Снижение цен происходит постепенно. Аптеки еще могут продавать старые партии по прежним ценам, но не дольше четырех месяцев. Такой переходный период позволяет избежать дефицита. Новые партии будут поступать в продажу по обновленным, задекларированным ценам», — добавили в Минздраве.

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Минздрав

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