135 нефтяных танкеров — Британия ударила санкциями по теневому флоту РФ

Всего введены 137 санкций, направленных против критически важных для РФ энергетического и нефтяного секторов.

Фото: korrespondent.net

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Великобритания 21 июля ввела новые санкции против 135 судов, входящих в состав теневого флота РФ.

Как сообщил британский кабинет министров, введено 137 санкций, направленных против критически важных для Путина энергетического и нефтяного секторов.

Новые ограничения усиливают давление на ключевую нефтяную промышленность России и наносят удар по нестабильной теневой флотской операции Путина, заявили в МИД Великобритании.

«137 целей бьют прямо в сердце энергетического сектора России, ограничивая доступ Путина к ключевым доходам от нефти, которые финансируют его незаконную войну в Украине», — говорится в заявлении британского правительства.

Новые санкции касаются 135 нефтяных танкеров, которые входят в состав так называемого теневого флота, ответственного за нелегальные перевозки грузов на сумму 24 миллиарда долларов с начала 2024 года.

Также под санкции попала INTERSHIPPING SERVICES LLC, отвечающая за регистрацию судов теневого флота под флагом Габона — такие суда перевозят товаров на сумму до 10 миллиардов долларов в год от имени российского государства.

Ограничения также коснулись LITASCO MIDDLE EAST DMCC, связанной с российским нефтяным гигантом Лукойл, из-за ее постоянного участия в транспортировке крупных объемов российской нефти на судах теневого флота.

«Пока Путин продолжает тянуть время и уклоняться от серьезных мирных переговоров, мы не будем сидеть сложа руки. Мы продолжим использовать всю мощь нашего санкционного режима, чтобы усиливать экономическое давление на каждом этапе и стоять плечом к плечу с Украиной», — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми.

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