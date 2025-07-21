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135 нафтових танкерів — Британія вдарила санкціями по тіньовому флоту РФ

18:58, 21 липня 2025
Загалом запроваджено 137 санкцій, спрямованих проти критично важливих для РФ енергетичного та нафтового секторів.
135 нафтових танкерів — Британія вдарила санкціями по тіньовому флоту РФ
Фото: korrespondent.net
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Велика Британія 21 липня запровадила нові санкції проти 135 суден тіньового флоту РФ.

Як повідомив британський уряд, запроваджено 137 санкцій, спрямованих проти критично важливих для Путіна енергетичного та нафтового секторів.

Нові санкції посилюють тиск на критично важливу нафтову промисловість Росії та вдаряють по нестабільній тіньовій флотській операції Путіна, заявили в МЗС Великої Британії.

«137 цілей вражають саме серце енергетичного сектору Росії, обмежуючи доступ Путіна до ключових доходів від нафти, що фінансують його незаконну війну в Україні», — йдеться у заяві британського уряду.

Нові санкції стосуються 135 нафтових танкерів, які входять до складу тіньового флоту, відповідального за незаконне перевезення вантажів на суму 24 мільярди доларів з початку 2024 року.

Також санкції застосували щодо INTERSHIPPING SERVICES LLC, що відповідає за реєстрацію суден тіньового флоту під прапором Габону, в результаті чого ці судна перевозять товарів на суму до 10 мільярдів доларів від імені російської держави на рік. Санкції також стосуються LITASCO MIDDLE EAST DMCC, пов'язаної з російським нафтовим гігантом Лукойл, за її постійну роль у перевезенні великих обсягів російської нафти на суднах тіньового флоту.

«Поки Путін продовжує зволікати та затягувати серйозні мирні переговори, ми не будемо стояти склавши руки. Ми продовжуватимемо використовувати всю міць нашого санкційного режиму, щоб посилювати економічний тиск на кожному кроці та стояти пліч-о-пліч з Україною», — заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі.

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росія санкції Велика Британія

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