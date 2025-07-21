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Нові пакети допомоги та закупівля зброї — Шмигаль підбив підсумки 29-го Рамштайну

18:45, 21 липня 2025
США ініціює новий механізм спільно з НАТО, що дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України.
Нові пакети допомоги та закупівля зброї — Шмигаль підбив підсумки 29-го Рамштайну
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Міністр оборони України Денис Шмигаль підбив підсумки 29-го засідання у форматі «Рамштайн».

Ключові рішення партнерів:

США ініціює новий механізм спільно з НАТО, що дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. Європейські партнери вже заявили про готовність долучитися до фінаснування. Обговорили конкретний механізм роботи цієї ініціативи. Німеччина долучиться до ініціативи щодо передачі Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot, які повинні незабаром надійти до України.

Німеччина – передає понад 200 000 снарядів для систем Gepard, а також фінансує закупівлю українських далекобійних дронів.

Канада – продовжить участь у фінансуванні українського ОПК через «данську модель» та виділяє 20 млн канадських доларів на обслуговування українських танків.

Нідерланди – надають 200 млн євро на дрони-перехоплювачі та 125 млн євро на обслуговування літаків F-16.

Норвегія – у 2025 році загалом виділили 1 млрд євро на закупівлю дронів, з них 400 млн – на закупівлю в українського ОПК.

Швеція – готує новий пакет з засобами ППО, артилерією та технікою.

«Сьогоднішній «Рамштайн», який організували міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, об’єднав 52 країни та організації», - підкреслив Шмигаль.

Серед учасників – Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, міністр оборони США Піт Гегсет, командувач Європейського командування ЗС США та Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, Високий представник ЄС Кая Каллас.

До української делегації увійшли Секретар РНБО Рустем Умєров, Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, начальник Генерального штабу генерал-майор Андрій Гнатов, начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов, перший заступник міністра оборони Сергій Боєв та інші представники сектору безпеки та оборони.

«Щиро дякую кожній країні, яка підтримує Україну в межах формату «Рамштайн». Особливо вдячний США – ініціатору створення цієї платформи у квітні 2022 року, а також Великій Британії та Німеччині – за лідерство в Контактній групі.

Продовжуємо працювати з партнерами. Посилюємо армію та наближаємо справедливий та тривалий мир», - додав він.

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Денис Шмигаль

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