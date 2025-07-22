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Викрадену з Норфолку «Мадонну з дитям» через півстоліття повернуть до музею в Італії

07:54, 22 липня 2025
Картина XVI століття повертається до музею після півстоліття пошуків.
Викрадену з Норфолку «Мадонну з дитям» через півстоліття повернуть до музею в Італії
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Картина «Мадонна з дитям» італійського художника Антоніо Соларіо, викрадена з Муніципального музею Беллуно в Італії у 1973 році, буде повернена законному власнику. Як повідомляє The Guardian, твір, що пів століття перебував у приватній колекції в Норфолку, передадуть назад до музею завдяки зусиллям юриста та рішенню власниці Барбари де Дожа.

Картина, створена у XVI столітті, потрапила до Барбари де Дожа від її покійного чоловіка, барона де Дожа, який придбав її у 1973 році в Австрії, невдовзі після крадіжки. Полотно зберігалося в їхньому маєтку в Норфолку до розлучення подружжя. Хоча твір значився у списках розшукуваних предметів мистецтва, Барбара наполягала на своєму праві власності, оскільки її чоловік купив картину добросовісно.

У 2017 році полотно виявили, коли де Дожа намагалася продати його через місцевий аукціонний дім. Представник музею Беллуно впізнав твір, але через бюрократичні затримки, спричинені пандемією COVID-19, італійська влада не змогла вчасно надати документи для його повернення, і у 2020 році картину повернули власниці.

Юрист, спеціаліст із повернення викраденого мистецтва, безоплатно вів переговори з Барбарою де Дожа, переконуючи її повернути картину. Його мотивацією було бажання допомогти регіону Венето, звідки походить його родина. Зрештою, Барбара погодилася передати твір музею Беллуно, де його востаннє бачили 52 роки тому.

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Італія

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