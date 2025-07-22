Похищенную из Норфолка «Мадонну с младенцем» через полвека вернут в музей в Италии

Картина XVI века возвращается в музей после полувека поисков.

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Картина «Мадонна с младенцем» итальянского художника Антонио Соларио, похищенная из Муниципального музея Беллуно в Италии в 1973 году, будет возвращена законному владельцу. Как сообщает The Guardian, произведение, которое полвека находилось в частной коллекции в Норфолке, передадут обратно в музей благодаря усилиям юриста и решению владелицы Барбары де Дожа.

Картина, созданная в XVI веке, попала к Барбаре де Дожа от ее покойного мужа, барона де Дожа, который приобрел ее в 1973 году в Австрии, вскоре после кражи. Полотно хранилось в их поместье в Норфолке до развода супругов. Хотя произведение значилось в списках разыскиваемых предметов искусства, Барбара настаивала на своем праве собственности, поскольку ее муж купил картину добросовестно.

В 2017 году полотно обнаружили, когда де Дожа пыталась продать его через местный аукционный дом. Представитель музея Беллуно опознал произведение, но из-за бюрократических задержек, вызванных пандемией COVID-19, итальянские власти не смогли вовремя предоставить документы для его возвращения, и в 2020 году картину вернули владелице.

Юрист, специалист по возвращению похищенного искусства, безвозмездно вел переговоры с Барбарой де Дожа, убеждая ее вернуть картину. Его мотивацией было желание помочь региону Венето, откуда происходит его семья. В конце концов, Барбара согласилась передать произведение музею Беллуно, где его в последний раз видели 52 года назад.

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