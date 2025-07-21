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За два года из вузов отчислили более 50 тысяч мужчин в возрасте от 25 лет

18:24, 21 июля 2025
Глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак заявил, что в ходе и после проведенных проверок в 2024–2025 годах из учреждений высшего образования было отчислено более 50 тысяч мужчин.
За два года из вузов отчислили более 50 тысяч мужчин в возрасте от 25 лет
Фото: sqe.gov.ua
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Во время и после проверок, проведенных в 2024–2025 годах, из высших учебных заведений были отчислены более 50 тысяч мужчин в возрасте 25 лет и старше. Об этом сообщил глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак.

«За последние три года доля бакалавров, магистров и аспирантов дневной формы обучения в возрасте старше 25 лет превышает 20% от общего количества получающих образование. В 2021/2022 учебном году эта доля составляла лишь 4%. В ходе и после проверок в 2024–2025 годах из учреждений высшего образования отчислено более 50 тысяч мужчин. Поэтому, учитывая полученные данные, нужно рассматривать вопрос не только о привлечении к ответственности, но и, в отдельных случаях, об аннулировании лицензий на осуществление образовательной деятельности», — заявил Гурак.

Среди критических нарушений, которые Служба зафиксировала в ходе проверок учреждений профессионального передвысшего и высшего образования в условиях военного положения:

  • превышение лицензированного объема при поступлении;
  • восстановление на дневную форму обучения после введения установленных ограничений;
  • несоблюдение требований к военно-учетным документам при поступлении;
  • нарушение правил приема и фиктивность конкурсного отбора;
  • искусственное продление срока обучения по дневной форме;
  • несвоевременное внесение приказов о зачислении или отчислении в ЕДЕБО;
  • неудовлетворительная посещаемость и фиктивность обучения на дневной форме.

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