Как получить бесплатную психологическую и юридическую поддержку ветеранам – подробности

Для ветеранов и пострадавших от войны работает бесплатная горячая линия поддержки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство по делам ветеранов Украины рассказало о круглосуточной бесплатной психологической и юридической поддержке для ветеранов, военнослужащих, их близких, а также украинцев, которые пережили оккупацию, потеряли родных или дома. Об этом пишет Черкасский областной ТЦК.

Горячая линия УВФ работает по номеру 0 800 33 20 29 и доступна 24/7, обеспечивая конфиденциальность и профессиональную помощь. Услуги рассчитаны на ветеранов, лиц с инвалидностью вследствие войны, тех, кто вернулся из плена, близких пропавших без вести или погибших Защитников, а также всех украинцев, которые нуждаются в психологической поддержке.

Психологическая помощь

Горячую линию обслуживают 14 высококвалифицированных психологов, которые прошли обучение по стандартам НАТО, в частности по профилактике суицидов и работы с боевыми травмами.

Предлагается четыре группы поддержки, где люди с похожим опытом могут найти понимание и принятие:

- Группа для ветеранов и их семей;

- Группа поддержки после потери «Кроткая»;

- Терапевтическая группа «Восемь шагов» для тех, кто потерял близких;

- Ресурсная терапевтическая группа для всех, кто пострадал от войны.

С июня 2022 года психологическую помощь получили 39 384 человека.

Юридическая поддержка

Юридические консультации предоставляются по будням с 09:00 до 18:00 по номеру 0 800 33 20 29 или онлайн через форму на сайте. Четыре юриста, специализирующиеся на военном праве, помогают ветеранам, их семьям и военнослужащим. С марта 2024 года предоставлено 5299 консультаций, из них 3363 устных и 193 письменных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.