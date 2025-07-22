Як отримати безкоштовну психологічну та юридичну підтримку ветеранам – подробиці

Для ветеранів та постраждалих від війни працює безкоштовна гаряча лінія підтримки.

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Міністерство у справах ветеранів України розповіло про цілодобову безкоштовну психологічну та юридичну підтримку для ветеранів, військовослужбовців, їхніх близьких, а також українців, які пережили окупацію, втратили рідних чи домівки. Про це пише Черкаський обласний ТЦК.

Гаряча лінія УВФ працює за номером 0 800 33 20 29 і доступна 24/7, забезпечуючи конфіденційність і професійну допомогу. Послуги розраховані на ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни, тих, хто повернувся з полону, близьких зниклих безвісти чи загиблих Захисників, а також усіх українців, які потребують психологічної підтримки.

Психологічна допомога

Гарячу лінію обслуговують 14 висококваліфікованих психологів, які пройшли навчання за стандартами НАТО, зокрема з профілактики суїцидів і роботи з бойовими травмами.

Пропонується чотири групи підтримки, де люди зі схожим досвідом можуть знайти розуміння та прийняття:

Група для ветеранів та їхніх родин;

Група підтримки після втрати «Лагідна»;

Терапевтична група «Вісім кроків» для тих, хто втратив близьких;

Ресурсна терапевтична група для всіх, хто постраждав від війни.

З червня 2022 року психологічну допомогу отримали 39 384 особи.

Юридична підтримка

Юридичні консультації надаються у будні з 09:00 до 18:00 за номером 0 800 33 20 29 або онлайн через форму на сайті. Чотири юристи, які спеціалізуються на військовому праві, допомагають ветеранам, їхнім сім’ям і військовослужбовцям. З березня 2024 року надано 5299 консультацій, з них 3363 усних і 193 письмових.

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