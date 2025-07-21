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Україна до кінця року планує відкрити ще чотири посольства — Андрій Сибіга назвав країни

18:13, 21 липня 2025
МЗС також планує відкрити нові консульства у низці країн.
Україна до кінця року планує відкрити ще чотири посольства — Андрій Сибіга назвав країни
Фото: mfa.gov.ua
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що до кінця 2025 року країна планує відкрити ще чотири посольства, передає пресслужба МЗС.

«Україна планує відкрити ще чотири посольства до кінця 2025 року - у Домініканській Республіці, Еквадорі, Панамі та Уругваї», - повідомив Сибіга.

Глава МЗС також заявив про плани відкриття понад 10 нових консульських установ до кінця цього року.

Нові консульства мають з’явитися в Румунії, Іраку, Італії, Німеччині, Словаччині, а також по два - у Франції та Польщі.

Крім того, статус консульств України в Анталії та Гданську планують підвищити до рівня генеральних консульств.

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МЗС Україна

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