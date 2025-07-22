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В Україні дешевшає картопля нового врожаю — ціни вже на 10% нижчі, ніж тиждень тому

07:18, 22 липня 2025
В Україні продовжує дешевшати картопля нового врожаю — за тиждень ціни впали на 10%.
В Україні дешевшає картопля нового врожаю — ціни вже на 10% нижчі, ніж тиждень тому
Джерело фото: Franco Antonio Giovanella / Unsplash
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В Україні зафіксовано подальше зниження відпускних цін на картоплю врожаю 2025 року. Про це свідчать результати щоденного моніторингу, пишуть у EastFruit. Станом на середину липня фермери реалізують продукцію за ціною 11–18 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тиждень тому.

Основним чинником здешевлення експерти називають сприятливі погодні умови та активізація збирання врожаю в більшості регіонів країни. Це призвело до зростання обсягів пропозиції на внутрішньому ринку.

Крім того, сезонний фактор також тисне на ціни: пропозиція картоплі зростає щодня, а якість значної частини товару залишається невисокою, що додатково впливає на формування цін.

Для порівняння, у другій половині липня 2024 року картопля коштувала в середньому на 23% дешевше, ніж сьогодні. Аналітики не виключають подальшого зниження вартості через поступове насичення ринку новим врожаєм.

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