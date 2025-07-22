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В Украине дешевеет картофель нового урожая — цены уже на 10% ниже, чем неделей ранее

07:18, 22 июля 2025
В Украине продолжает дешеветь картофель нового урожая – за неделю цены упали на 10%.
В Украине дешевеет картофель нового урожая — цены уже на 10% ниже, чем неделей ранее
Источник фото: Franco Antonio Giovanella / Unsplash
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В Украине зафиксировано дальнейшее снижение отпускных цен на картофель урожая 2025 года. Об этом свидетельствуют результаты ежедневного мониторинга, сообщает EastFruit. По состоянию на середину июля фермеры реализуют продукцию по цене 11–18 грн/кг, что в среднем на 10% ниже, чем неделей ранее.

Основным фактором удешевления эксперты называют благоприятные погодные условия и активизацию уборки урожая в большинстве регионов страны. Это привело к росту объемов предложения на внутреннем рынке.

Кроме того, сезонный фактор также оказывает давление на цены: предложение картофеля увеличивается ежедневно, а качество значительной части товара остаётся невысоким, что дополнительно влияет на формирование стоимости.

Для сравнения, во второй половине июля 2024 года картофель стоил в среднем на 23% дешевле, чем сегодня. Аналитики не исключают дальнейшего снижения стоимости из-за постепенного насыщения рынка новым урожаем.

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