Ошибочно предложил «товар» полиции – судили наркоторговца

Британец получил почти три года тюрьмы за торговлю наркотиками после ложного сообщения полицейскому.

Фото: ВВС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

23-летний Джек Йоханнесен из Великобритании приговорен к 2 годам и 10 месяцам заключения за поставку наркотиков и нарушение условий освобождения под залог. Как сообщает BBC, мужчина по ошибке отправил сообщение с предложением купить наркотики офицеру полиции.

Полиция отметила, что Йоханнесен был частью организованной преступной группы, которая занималась торговлей каннабисом, крэк-кокаином и героином. В октябре 2024 года во время обыска в его доме правоохранители изъяли телефоны, на которых обнаружили переписку с более 400 контактами, которым он предлагал наркотики. После этого его арестовали по подозрению в распространении наркотиков категории B и отпустили под залог.

Уже через восемь дней Йоханнесен, используя новый телефон, продолжил предлагать наркотики. Однако одно из сообщений он по ошибке отправил на рабочий номер полицейского, который участвовал в предыдущем обыске. Это привело к повторному аресту, на этот раз по подозрению в торговле наркотиками категорий A и B. Во время второго обыска мужчина пытался спрятать телефон за шкафом, но его обнаружили, когда тот зазвонил.

В суде Йоханнесен признал вину в поставке каннабиса и нарушении условий залога, но отрицал причастность к торговле кокаином, и по этому обвинению его оправдали. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 10 месяцев лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.