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Ошибочно предложил «товар» полиции – судили наркоторговца

07:00, 22 июля 2025
Британец получил почти три года тюрьмы за торговлю наркотиками после ложного сообщения полицейскому.
Ошибочно предложил «товар» полиции – судили наркоторговца
Фото: ВВС
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23-летний Джек Йоханнесен из Великобритании приговорен к 2 годам и 10 месяцам заключения за поставку наркотиков и нарушение условий освобождения под залог. Как сообщает BBC, мужчина по ошибке отправил сообщение с предложением купить наркотики офицеру полиции.

Полиция отметила, что Йоханнесен был частью организованной преступной группы, которая занималась торговлей каннабисом, крэк-кокаином и героином. В октябре 2024 года во время обыска в его доме правоохранители изъяли телефоны, на которых обнаружили переписку с более 400 контактами, которым он предлагал наркотики. После этого его арестовали по подозрению в распространении наркотиков категории B и отпустили под залог.

Уже через восемь дней Йоханнесен, используя новый телефон, продолжил предлагать наркотики. Однако одно из сообщений он по ошибке отправил на рабочий номер полицейского, который участвовал в предыдущем обыске. Это привело к повторному аресту, на этот раз по подозрению в торговле наркотиками категорий A и B. Во время второго обыска мужчина пытался спрятать телефон за шкафом, но его обнаружили, когда тот зазвонил.

В суде Йоханнесен признал вину в поставке каннабиса и нарушении условий залога, но отрицал причастность к торговле кокаином, и по этому обвинению его оправдали. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 10 месяцев лишения свободы.

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