Зеленский о множественном гражданстве: будем определять круг стран, с которыми будут открываться процедуры

Владимир Зеленский подчеркнул, что посольства и консульства Украины должны быть центрами активности ради страны.

Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с украинскими дипломатами заявил, что посольства и консульства должны поддерживать украинских граждан и украинские общины.

«Украинцы — это уже глобальное сообщество. Существуют определенные различия между волнами миграции, есть разные потребности в разных географических точках, но суть одна — мы должны сохранять связь всех наших людей с Украиной.

В частности, для этого недавно был принят закон о множественном гражданстве, и мы начинаем его реализацию. Постепенно будем определять круг стран, с которыми будут открываться соответствующие процедуры. В первую очередь это такие страны, как Германия, Польша, Чехия, государства Балтии. А далее — соответствующие консультации с Премьер-министром Украины, министром иностранных дел и с господином спикером», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что в дальнейшем нужно думать и о Канаде, и о других странах, где проживает много украинцев и где Украину активно поддерживают.

«Это также важный аспект — какие страны традиционно с нами, традиционно нас поддерживают, доброжелательны к украинцам и важны для Украины.

Посольства Украины, консульства Украины действительно должны быть центрами активности ради Украины. Спасибо всем, кто работает именно так — на результат, ради свободной, сильной, независимой Украины», — заявил он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», закон о множественном гражданстве позволяет получить украинское гражданство широкому кругу иностранцев. Части из них достаточно будет выполнить минимальный набор требований. Кроме непосредственно военнослужащих-иностранцев, возможности расширяются также для иностранцев, страны которых войдут в «упрощенный» список Кабмина, для волонтеров-иностранцев, оказывавших ВСУ стрелковую, тактическую, радиотехническую, взрывотехническую, медицинскую и другую помощь, для зарубежных украинцев, для лиц с психическими расстройствами, для тех, кто вспомнит о своих «корнях» в Украине и т.д.

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