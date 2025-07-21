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Зеленський про множинне громадянство: будемо визначати коло країн, із якими будуть відкриватися процедури

17:54, 21 липня 2025
Володимир Зеленський підкреслив, що посольства та консульства України мають бути центрами активності заради країни.
Зеленський про множинне громадянство: будемо визначати коло країн, із якими будуть відкриватися процедури
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з українськими дипломатами заявив, що посольства та консульства мають сприяти українським громадянам і українським громадам.

«Українці – це вже глобальна спільнота. Є певні відмінності між хвилями міграції, є різні потреби в різних географіях, але сенс один – маємо зберігати зв’язок всіх наших людей з Україною.

Зокрема для цього нещодавно був ухвалений закон про множинне громадянство, і ми розпочинаємо його виконання. Поступово будемо визначати коло країн, із якими будуть відкриватися відповідні процедури. Це передусім такі країни, як Німеччина, Польща, Чехія, держави Балтії. А далі – відповідні консультації з Прем’єр-міністром України, міністром закордонних справ і з паном спікером», - сказав він.

Зеленський підкреслив, що далі потрібно думати і про Канаду, про інші країни, де багато українців і де так Україну сильно підтримують.

«Це також важливий аспект – які країни традиційно з нами, традиційно нас підтримують, теплі до українців і важливі для України.

Посольства України, консульства України справді мають бути центрами активності заради України. Дякую всім, хто працює саме так для результату, для вільної, сильної, незалежної України», - заявив він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», закон про множинне громадянство дозволяє отримати українське громадянство широкому колу іноземців. Частині з них достатньо буде виконати мінімальний набір вимог. Окрім безпосередньо військовослужбовців-іноземців, можливості розширюються також для іноземців, країни яких увійдуть у «спрощений» список Кабміну, для волонтерів-іноземців, які надавали ЗСУ стрілецьку, тактичну, радіотехнічну, вибухотехнічну, медичну та іншу допомогу, для закордонних українців, для осіб з психічними розладами, для тих, хто згадає про своє «коріння» в Україні тощо.

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паспорт громадянство Володимир Зеленський

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