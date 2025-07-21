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Україні потрібно більше Patriot, дронів і $6 мільярдів – Шмигаль на «Рамштайні»

18:09, 21 липня 2025
Новий міністр оборони України закликав союзників до посилення підтримки на засіданні «Рамштайн».
Україні потрібно більше Patriot, дронів і $6 мільярдів – Шмигаль на «Рамштайні»
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Міністр оборони України Денис Шмигаль виступив на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», звернувшись до міжнародних партнерів із закликом продовжувати підтримку України у боротьбі з російською агресією.

За словами Шмигаля, ключовим пріоритетом є постачання американської зброї, зокрема систем протиповітряної оборони Patriot та ракет-перехоплювачів до них, які є критично важливими для захисту українських міст від повітряних атак. Окрім цього, міністр наголосив на необхідності фінансової підтримки для покриття дефіциту закупівель у 2025 році, оціненого в 6 мільярдів доларів. Ці кошти дозволять Україні наростити виробництво FPV-дронів, дронів-перехоплювачів для боротьби з «шахедами» та далекобійної зброї.

Шмигаль підкреслив важливість забезпечення стабільної підтримки у 2026 році, зокрема через включення України до програми кредитування SAFE, яка є ключовим джерелом фінансування. Він також зазначив, що Україна продовжить розвивати ініціативу «Будуємо з Україною», спрямовану на локалізацію українських компаній у країнах-партнерах, та розширюватиме спільні оборонно-промислові проєкти.

Міністр окремо закликав міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на росію, щоб підірвати її економіку та обмежити можливості для ведення війни. «Разом ми формуємо безпечніше майбутнє для всіх нас. Вдячні за підтримку нашої боротьби за свободу та мир», — підсумував Шмигаль.

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зброя Денис Шмигаль

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